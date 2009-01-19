واگذاری استقلال و پرسپولیس دور تسلسل است/ وضعیت فوتبال نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آجورلو که صبح امروز در دیدار اعضای شورای مرکزی اتحادیه فوتبال باشگاههای کشور با آیت الله هاشمی رفسنجانی سخن می گفت ضمن بیان این مطلب افزود: در بین دولت ها دو نگاه متفاوت به فوتبال وجود دارد. یک نگاه این است که فوتبال را در برنامه های خود لحاظ نمی کردند و نسبت به اتفاقات آن بی تفاوت بودند.

وی ادامه داد: بعد از سی سال نباید در فوتبال ایران گلایه و ناامیدی وجود داشته باشد. باید به این نکته توجه داشت که از همه عناصر انقلاب برای پیشرفت استفاده کرد.

رئیس شورای مرکزی اتحادیه فوتبال در ادامه خاطرنشان کرد: نگاه دوم فوتبال فوتبال یک نگاه سیاسی است که عده ای می خواستند از کنار فوتبال به جایی برسند و با گرفتن عکس های آنچنانی فوتبال را به عنوان یک کالای تبلغاتی به نفع خود می دیدند. این نگاه باعث شد که ما از اکثر کشورهای آسیایی عقب بیفتیم. آیا این حق فوتبال و ورزش ایران است که این همه از برخی کشورهای آسیایی عقب بیفتد؟

آجورلو خطاب به هاشمی رفسنجانی گفت: از شما می خواهیم که به این وضعیت رسیدگی کنید. چرا بعد از گذشت سی سال از انقلاب وضعیت تیم ها و باشگاههای ما این است؟ چرا ما باید بعد از سی سال هنوز بگوییم فوتبال باید دولتی باشد یا خصوصی؟ واقعا چه باید کرد؟

رئیس شورای اتحادیه فوتبال در ادامه خاطرنشان کرد: این اتحادیه تمام تلاش خود را خواهد کرد تا فوتبال ایران به معنای واقعی خصوصی شود و در این راه به کمک همه دستگاهها و مسئولان نیاز دارد.

وی با اشاره به واگذاری استقلال و پرسپولیس به دو وزارتخانه صنایع و راه گفت: شنیده ام که آقای علی آبادی قصد دارند استقلال و پرسپولیس را به دو وزارتخانه واگذار کند. مگر دو سال پیش باشگاه استقلال به وزارت رفاه واگذار نشد و برگشت خورد؟ پس این دور تسلسل برای چیشت؟ این ظلم نیست که ما به ورزش مورد علاقه مردم بی توجهی کنیم.

سردار مصطفی آجورلو در پایان از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست کمک کند تا فوتبال ایران به معنای واقعی خصوصی شود. او از هاشمی رفسنجانی خواست بررسی این موضوع را در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قراردهد.