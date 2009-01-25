آغاز رقابت کمانداران زن در کیش/ حضور 9 تیم در دو اسلحه

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره مسابقات تیراندازی با کمان لیگ برتر بانوان ایران پنجشنبه و جمعه (10 و 11 بهمن ماه) با حضور 9 تیم در جزیره کیش برگزار می شود.
در مسابقات اسلحه کامپوند بانوان پنج تیم میلاد خراسان، کردستان، طرشت، راهسازی 115 کرمان و آلومینیم سازی اراک و در اسلحه ریکرو بانوان نیز تیمهای شهرکرد، طرشت، کیش، پیام لرستان، پاس همدان، آلومینیم سازی اراک، آدینه کریمان کرمان، کرج و میلاد خراسان به رقابت می پردازند. برنامه این رقابتها در هفته اول و دوم لیگ برتر بانوان بدین شرح است :
هفته اول اسلحه کامپوند:
* میلاد خراسان - کردستان
* طرشت - راهسازی 115 کرمان
- آلومینیم سازی اراک (قرعه استراحت)
هفته دوم اسلحه کامپوند:
* طرشت - کردستان
* راهسازی 115 کرمان - آلومینیم سازی اراک
- میلاد خراسان (قرعه استراحت)
هفته اول اسلحه ریکرو:
* شهرکرد - طرشت
* کیش - پیام لرستان
* آلومینیم سازی اراک - پاس همدان
* آدینه کریمان کرمان - کرج
- میلاد خراسان (استراحت)
هفته دوم اسلحه ریکرو:
* میلاد خراسان - طرشت
* شهرکرد - پاس همدان
* کیش - کرج
* آلومینیم سازی اراک - آدینه کریمان کرمان
- پیام لرستان (قرعه استراحت)
هفته سوم اسلحه ریکرو:
* میلاد خراسان - پیام لرستان
* طرشت - پاس همدان
* شهرکرد- کرج
* کیش - آلومینیم سازی اراک
- آدینه کریمان کرمان (قرعه استراحت)
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