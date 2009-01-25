آغاز رقابت کمانداران زن در کیش/ حضور 9 تیم در دو اسلحه

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره مسابقات تیراندازی با کمان لیگ برتر بانوان ایران پنجشنبه و جمعه (10 و 11 بهمن ماه) با حضور 9 تیم در جزیره کیش برگزار می شود.

در مسابقات اسلحه کامپوند بانوان پنج تیم میلاد خراسان، کردستان، طرشت، راهسازی 115 کرمان و آلومینیم سازی اراک و در اسلحه ریکرو بانوان نیز تیم‌های شهرکرد، طرشت، کیش، پیام لرستان، پاس همدان، آلومینیم سازی اراک، آدینه کریمان کرمان، کرج و میلاد خراسان به رقابت می پردازند. برنامه این رقابت‌ها در هفته اول و دوم لیگ برتر بانوان بدین شرح است :

هفته اول اسلحه کامپوند:

* میلاد خراسان - کردستان

* طرشت - راهسازی 115 کرمان

- آلومینیم سازی اراک (قرعه استراحت)

هفته دوم اسلحه کامپوند:

* طرشت - کردستان

* راهسازی 115 کرمان - آلومینیم سازی اراک

- میلاد خراسان (قرعه استراحت)

هفته اول اسلحه ریکرو:

* شهرکرد - طرشت

* کیش - پیام لرستان

* آلومینیم سازی اراک - پاس همدان

* آدینه کریمان کرمان - کرج

- میلاد خراسان (استراحت)

هفته دوم اسلحه ریکرو:

* میلاد خراسان - طرشت

* شهرکرد - پاس همدان

* کیش - کرج

* آلومینیم سازی اراک - آدینه کریمان کرمان

- پیام لرستان (قرعه استراحت)

هفته سوم اسلحه ریکرو:

* میلاد خراسان - پیام لرستان

* طرشت - پاس همدان

* شهرکرد- کرج

* کیش - آلومینیم سازی اراک

- آدینه کریمان کرمان (قرعه استراحت)