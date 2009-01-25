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۶ بهمن ۱۳۸۷، ۱۶:۱۴

لیگ برتر تیراندازی با کمان/

آغاز رقابت کمانداران زن در کیش/ حضور 9 تیم در دو اسلحه

آغاز رقابت کمانداران زن در کیش/ حضور 9 تیم در دو اسلحه

افتتاحیه نخستین دوره مسابقات تیراندازی با کمان لیگ برتر بانوان ایران پایان هفته جاری به میزبانی جزیره کیش برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره مسابقات تیراندازی با کمان لیگ برتر بانوان ایران پنجشنبه و جمعه (10 و 11 بهمن ماه) با حضور 9 تیم در جزیره کیش برگزار می شود.

در مسابقات اسلحه کامپوند بانوان پنج تیم میلاد خراسان، کردستان، طرشت، راهسازی 115 کرمان و آلومینیم سازی اراک و در اسلحه ریکرو بانوان نیز تیم‌های شهرکرد، طرشت، کیش، پیام لرستان، پاس همدان، آلومینیم سازی اراک، آدینه کریمان کرمان، کرج و میلاد خراسان به رقابت می پردازند. برنامه این رقابت‌ها در هفته اول و دوم لیگ برتر بانوان بدین شرح است :

هفته اول اسلحه کامپوند:
* میلاد خراسان - کردستان
* طرشت - راهسازی 115 کرمان 
- آلومینیم سازی اراک (قرعه استراحت)

هفته دوم اسلحه کامپوند:
* طرشت - کردستان
* راهسازی 115 کرمان - آلومینیم سازی اراک 
- میلاد خراسان (قرعه استراحت)

هفته اول اسلحه ریکرو:
* شهرکرد - طرشت
* کیش - پیام لرستان
* آلومینیم سازی اراک - پاس همدان
* آدینه کریمان کرمان - کرج
- میلاد خراسان (استراحت)

هفته دوم اسلحه ریکرو:
* میلاد خراسان - طرشت
*  شهرکرد - پاس همدان
* کیش - کرج
* آلومینیم سازی اراک - آدینه کریمان کرمان 
- پیام لرستان (قرعه استراحت)

هفته سوم اسلحه ریکرو:
* میلاد خراسان - پیام لرستان
* طرشت - پاس همدان
* شهرکرد- کرج
* کیش - آلومینیم سازی اراک
- آدینه کریمان کرمان (قرعه استراحت)

کد مطلب 819293

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