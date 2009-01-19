شعار نژادپرستانه تماشاگران رئال مادرید علیه میهمان/ "مرگ بر اوساسونا"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "آلفونسو پرز بورول" در گزارش خود آورده است که عده ای از تماشاگران تیم رئال مادرید با حمل پرچم هایی با نشان های نژادپرستانه در پشت دروازه ها اقدام به سر دادن شعار علیه تیم اوساسونا کرده اند.

این تماشاگران تندرو با شعارهایی نظیر "مرگ بر اوساسونا" علیه تیم میهمان در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو شعار دادند. باشگاه رئال مادرید هوادارانی موسوم به "اولترا" دارد که پیش از این در دیدار با بایرلورکوزن در چارچوب رقابت های لیگ قهرمانان اروپا سال 2004 به دلیل اهانت به بازیکنان سیاه این تیم، موجب جریمه شدن تیم رئال به میزان 9 هزار و 780 یورو شده اند.

باشگاه رئال مادرید احتمالا از سوی اتحادیه فوتبال اسپانیا بار دیگر جریمه خواهد شد.