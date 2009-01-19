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۳۰ دی ۱۳۸۷، ۱۵:۲۶

اجرای طرح نظارتی ویژه فرآورده های نفتی در آذربایجان غربی آغاز شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: اجرای طرح نظارتی ویژه فرآورده های نفتی از امروز به مدت دو هفته در سطح آذربایجان غربی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی آذربایجان غربی ظهر امروز در حاشیه آغاز به کار این طرح به خبرنگار مهر گفت: سازمان بازرگانی آذربایجان غربی بازرسی و نظارت بر شعب و جایگاه های پخش فرآورده های نفتی، شرکتهای توزیع گاز مایع را در قالب طرح نظارتی ویژه فرآورده های نفتی به مدت دو هفته انجام می دهد.

جعفر دهقان ادامه داد: این طرح همزمان با سراسر کشور در سطح استان نیز اجرا می شود و فرآورده های نفت سفید، ‌بنزین، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع،‌ روغن موتور و ضد یخ را شامل می شود.

وی در رابطه با اماکن تحت نظارت اظهار داشت: شعب توزیع فرآورده های نفتی شهری و روستایی،‌ جایگاه های عرضه سوخت،‌ شرکتهای توزیع گاز مایع، مراکز عمده و خرده توزیع روغن موتور، ضد یخ و واحدهای صنفی تعویض روغن، در این طرح مورد بازرسی قرار می گیرد.

کد مطلب 819300

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