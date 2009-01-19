محمدرضا صابری به خبرنگار مهر گفت: قرارداد اکران عمومی "کتونی سفید" در گروه سینمایی قدس برای اکران بعد از "مخمصه" در جلسه امروز شورای صنفی نمایش به ثبت رسید. اکران عمومی فیلم‌های "چارچنگولی" سعید سهیلی و "دلداده" قدرت‌الله صلح میرزایی نیز ادامه دارد.

"کتونی سفید" دومین تجربه کارگردانی معیری پس از "پروانه‌ها بدرقه می‌کنند" و داستان معلمی است که به شهری کوچک می‌رود و با بچه‌های مدرسه ارتباط برقرار می‌کند. حسین یاری و باران کوثری بازیگران این فیلم هستند که در جشنواره بیست و ششم فجر اکران شد.

معیری این روزها در تدارک تولید فیلم سوم خود "ستاره‌های شهر عشق" به تهیه‌کنندگی کوثری است.