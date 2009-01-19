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۳۰ دی ۱۳۸۷، ۱۵:۱۶

صابری در گفتگو با مهر:

"کتونی سفید" بعد از "مخمصه" اکران می‌شود

"کتونی سفید" بعد از "مخمصه" اکران می‌شود

سخنگوی انجمن سینماداران از ثبت قرارداد اکران عمومی فیلم سینمایی "کتونی سفید" به کارگردانی ابراهیم معیری در شورای صنفی نمایش خبر داد.

محمدرضا صابری به خبرنگار مهر گفت: قرارداد اکران عمومی "کتونی سفید" در گروه سینمایی قدس برای اکران بعد از "مخمصه" در جلسه امروز شورای صنفی نمایش به ثبت رسید. اکران عمومی فیلم‌های "چارچنگولی" سعید سهیلی و "دلداده" قدرت‌الله صلح میرزایی نیز ادامه دارد.

"کتونی سفید" دومین تجربه کارگردانی معیری پس از "پروانه‌ها بدرقه می‌کنند" و داستان معلمی است که به شهری کوچک می‌رود و با بچه‌های مدرسه ارتباط برقرار می‌کند. حسین یاری و باران کوثری بازیگران این فیلم هستند که در جشنواره بیست و ششم فجر اکران شد.

معیری این روزها در تدارک تولید فیلم سوم خود "ستاره‌های شهر عشق" به تهیه‌کنندگی کوثری است.

کد مطلب 819306

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