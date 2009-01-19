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۳۰ دی ۱۳۸۷، ۱۵:۵۷

ارزآوری صادرات پسته 75 درصد کاهش یافته است

ارزآوری صادرات پسته 75 درصد کاهش یافته است

کرمان - خبرگزاری مهر: عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی کرمان با اشاره به کاهش صادرات پسته در کشور گفت: به دلیل سرمازدگی و خشکسالی، ارزآوری صادرات پسته نسبت به سال گذشته 75 درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، نصرت الله نوربخش ظهر امروز در جلسه شورای صادرات و واردات شهرستان در فرمانداری کرمان اظهار داشت: سال گذشته 1.2 میلیارد دلار صادرات پسته از کرمان انجام شد اما پیش بینی می شود ارزآوری پسته در سال جاری فقط 25 درصد سال گذشته باشد و در نهایت به 400 هزار دلار نیز نخواهد رسید.

رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی کرمان خاطرنشان کرد: دلیل اصلی کاهش قیمت خشکسالی گسترده و سرمازدگی محصول پسته در سال جاری است.

وی افزود: در حالیکه میزان عرضه محصول پسته کاهش یافته است شاهد کاهش قیمت این محصول نیز هستیم در حالیکه طبق قانون عرضه و تقاضا باید قیمت افزایش پیدا می کرد که در حال بررسی دلیل اصلی کاهش قیمت هستیم.

نوربخش افزود: برخی از پسته داران ایرانی متاسفانه به کاشت پسته در آمریکا روی آورده اند و پسته محصول داخل در بازارهای جهانی باید با محصول آمریکا نیز رقابت کند هر چند که پسته آمریکایی از لحاظ کیفیت در سطح پائین تری قرار دارد.

وی افزود: کاهش قیمت جهانی پسته و درکنار آن خسارات خشکسالی به کشاورزان خسارات فراوانی را وارد کرده است.

نوربخش با اشاره به اینکه کشورهای غربی شرایط را برای صادرات محصول پسته ایران هر روز تنگ تر می کنند، گفت: باید دنبال راهکاری در جهت ارائه تسهیلات به کشاورزان داخلی در جهت توسعه صادرات و حمایت از تولید کنندگان باشیم.

وی گفت: امسال کمترین محصول پسته ایران به اتحادیه اروپا صادر شده است در حالیکه در سالهای گذشته اسپانیا و آلمان به تنهایی 20 هزار تن پسته از ایران خریداری می کردند.

کد مطلب 819315

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