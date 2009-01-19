به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "افقهای روشن" در قالب مستند دستاوردهای انقلاب اسلامی را در زمینههای اجتماعی و اقتصادی بررسی میکند. این برنامه از 11 بهمن به تهیهکنندگی محسن شیرازی روی آنتن جام جم میرود.
برنامه "سی تا سی" در 18 قسمت 45 دقیقهای به نخبگان و افراد موفق جامعه ایرانی میپردازد. برنامه "اینجا ایران" به تهیهکنندگی سعید مشایخی فعالیتهای دولت در زمینه علمی و صنعتی در طول سی سال بعد از انقلاب را بررسی میکند.
برنامه "سپیده صبح" به موضوعاتی چون ریشههای انقلاب اسلامی، نقش اسلام در پیروزی انقلاب اسلامی در مقایسه با دیگر انقلابهای جهان و ... میپردازد.
برنامه "برگی از انقلاب" با پخش تصاویری از روزهای انقلاب به تحلیل تاریخی رویدادهای آن روزگار میپردازد. تهیهکنندگی این برنامه به عهده مهدی مهرابی است.
برنامه "ره آورد" به فعالیت و تلاش مدیران ارشد نظام اسلامی در حوزههای سیاسی، اقتصادی، علمی، آموزشی و دفاعی پس از پیروزی انقلاب اسلامی میپردازد.
برنامه "ریشههای سقوط" ریشههای سقوط رژیم پهلوی را با توجه به سیاستها و عملکرد این رژیم در زمینههای مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و مذهبی مورد بررسی قرار میدهد.
ـ برنامه "روشنا و نسیم حیات" به موضوعاتی همچون تاثیرات انقلاب اسلامی بر جهان، پیروزی انقلاب اسلامی و آزادی از یوغ استعمار با ثمره آزادگی و ... میپردازد.
برنامه "بوم سفید" با دعوت از مهمان و پرسیدن سئوالات ویژه سعی در افزایش معلومات کودکان و نوجوانان از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران دارد.
برنامه "امیدهای ایران" گزارشهایی با موضوع انقلاب پخش میشود. همچنین پخش تصاویر مستند از رخدادهای انقلاب، انیمیشنهای شاد و ... از دیگر بخشهای برنامه است.
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