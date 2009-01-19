محکومیت در تاریخ ؛ سرنوشت غیر قابل تغییر جرج بوش

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "زوددویچه سایتونگ" در تحلیلی در این باره به قلم "جان هولسمن" این سوال را مطرح کرده که نسل آینده درباره رئیس جمهوری بوش چه برداشتی خواهند داشت و به اظهارات رایس در دفاع از حکومت بوش پرداخته و می نویسد : رایس در دفاع شخصی از حکومت بوش به زعم خود این طور اظهار می دارد که بوش ساختاری برای تاسیس دولت فلسطینی در آینده تاسیس کرده و کمکهای جهانی برای مبارزه با ایدز را افزایش داده است!

نویسنده در ادامه این سوال را مطرح می کند که آیا چنین توجیهاتی کافی است تا تاریخدانان آینده حکومت بوش را از نو مورد ارزیابی قرار دهند؟

در ادامه این مطلب آمده است : حکومت بوش آخرین پرده های نمایش خود را بازی می کند و هنوز این امید را از دست نداده است که مانند هری ترومن از وی یاد شود؛ همان مردی که در سال 1953 با ارزیابی بد درباره حکومتش کاخ سفید را ترک کرد اما بعدها همواره به عنوان یک رئیس جمهور بزرگ از وی دفاع می شد که با تصمیم مارشال و تاسیس ناتو راه پیروزی در جنگ سرد را مسطح کرد.

نویسنده در ادامه با اشاره به درگیریهای اخیر در سرزمینهای اشغالی با وجود ادعای رایس مبنی بر تشکیل زیر ساختهای تاسیس یک حکومت فلسطینی و تاکید بر اینکه جنگ عراق به اعتبار آمریکا در سطح دنیا بسیار آسیب رساند در رد توجیهات وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر اینکه تاریخ یک روز بالاخره قضاوت های بد درباره حکومت بوش را تغییر خواهد داد اظهار داشت : اگر زمان زیادی هم بگذرد بسیار غیر ممکن است که چنین ارزیابی هایی از حکومت بوش تغییر کند.

نویسنده در ادامه به مدیریت بد حکومت بوش در مواجهه با طوفان کاترینا اشاره کرد و اظهار داشت : با اینکه آمریکا مانند یک کشور جهان سومی در برابر این حادثه واکنش نشان داد اما بوش به رئیس برنامه ریزی برای کمک به حل این فاجعه تبریک گفت!

نویسنده در ادامه تاکید کرد که حکومت بوش با اقدامات یکجانبه خود قواعد آمریکا را سست و تضعیف کرد و عنوان این کشور که زمانی حکم فانوس دریایی برای تمام دنیا را داشت لکه دار کرد.

نویسنده در ادامه با تاکید بر اینکه وضعیت اقتصادی آمریکا در اواخر حکومت بوش به بدترین شکل از سال 1931 رسید اظهار داشت : این رئیس جمهور اقتصاد را به یک موضوع علاج ناپذیر تبدیل کرد.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب اظهار داشت : آمریکا بعد از سالهای حکومت بوش در معرض انزوا قرار گرفت و به عنوان یک کشور دورو و متقلب شناخته شد. محکومیت در تاریخ سرنوشت جرج بوش خواهد بود.