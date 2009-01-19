انتخاب رئیس پارلمان عراق به 16 بهمن موکول شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این منبع پارلمانی اظهار داشت: این تاخیر به دلیل شکاف و اختلاف های شدید در مواضع فراکسیون های پارلمانی و عدم توافق آنان در مورد یک نامزد صورت گرفته است.

این تصمیم با موافقت هیئت ریاست پارلمان، رؤسا و نمایندگان فراکسیون های پارلمانی حاضر در نشست امروز پارلمان اتخاذ شد.

پارلمان عراق اوائل دی ماه در نشستی فوق العاده با اکثریت آراء استعفای "محمود المشهدانی" رئیس پارلمان این کشور را پذیرفت.

المشهدانی پس از بحث و مشاجره لفظی نمایندگان درباره قانون خروج نظامیان غیرآمریکایی ازعراق که به تصویب دولت و پارلمان این کشور رسیده است و همچنین موضوع "منتظر الزیدی" خبرنگار بازداشت شده عراقی، تهدید به استعفا کرده بود.