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۳۰ دی ۱۳۸۷، ۱۶:۱۲

نمایش دو فیلم مستند در موزه هنرهای معاصر

فیلم‌های مستند "سارا خاتون" و "ترانه اندوهگین کوهستان" ساعت 16:30 چهارشنبه دوم بهمن در سالن سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش درمی‌آیند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران اعلام کرد "سارا خاتون" ساخته محمود کیانی فاورجانی محصول سال 1384 با زمان 86 دقیقه و درباره زیارتگاهی به همین نام در منطقه پیربکران فلاورجان است که 200 سال قدمت داشته و برای همه مسلمانان مقدس است.

"ترانه اندوهگین کوهستان" ساخته حامد خسروی محصول سال 1386 با زمان 30 دقیقه و داستان زندگی و مصائب جانبازان مغز و اعصاب هشت سال جنگ تحمیلی است. علاقمندان برای حضور در این برنامه می‌توانند به موزه هنرهای معاصر واقع در خیابان کارگر شمالی، جنب پارک لاله مراجعه کنند.

کد مطلب 819331

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