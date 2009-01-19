مراسم اعلام همبستگی کارکنان شهرداری تهران با مردم مظلوم غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا موسایی با بیان اینکه شهرداری تهران اولین نهاد جمهوری اسلامی ایران است که بعد از آتش بس در غزه به منظور ارائه خدمات فنی، تخصصی و بازسازی این شهر اعلام آمادگی می کند اظهار داشت: در راستای فرامین مقام معظم رهبری برای کمک به مردم مظلوم غزه، در این مراسم شهردار تهران و قریب به 5 هزار نفر از کارکنان شهرداری که جمع کثیری از آنها ایثارگران و بسیجیان شهرداری هستند به همراه شهرداران 22 منطقه و مدیران شهرداری حضور خواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه این مراسم به طور مستقیم از شبکه رادیویی تهران پخش خواهد شد گفت: سردار عراقی فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) در این مراسم سخنرانی خواهد کرد.

در این مراسم بیانیه ای که شهرداران 22 منطقه آن را به امضا رسانده اند قرائت می شود.