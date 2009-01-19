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۳۰ دی ۱۳۸۷، ۱۶:۳۷

فردا صورت می گیرد؛

مراسم اعلام همبستگی کارکنان شهرداری تهران با مردم مظلوم غزه

مراسم اعلام همبستگی کارکنان شهرداری تهران با مردم مظلوم غزه

فرمانده بسیج شهرداری تهران گفت: به منظور اعلام همبستگی با مردم مظلوم غزه و اعلام آمادگی در بازسازی این شهر بعد از آتش بس و پیروزی حماس و همچنین محکوم کردن حملات رژیم اشغالگر قدس کارکنان شهرداری تهران فردا صبح در میدان فلسطین حضور می یابند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا موسایی با بیان اینکه شهرداری تهران اولین نهاد جمهوری اسلامی ایران است که بعد از آتش بس در غزه به منظور ارائه خدمات فنی، تخصصی و بازسازی این شهر اعلام آمادگی می کند اظهار داشت: در راستای فرامین مقام معظم رهبری برای کمک به مردم مظلوم غزه، در این مراسم شهردار تهران و قریب به 5 هزار نفر از کارکنان شهرداری که جمع کثیری از آنها ایثارگران و بسیجیان شهرداری هستند به همراه شهرداران 22 منطقه و مدیران شهرداری حضور خواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه این مراسم به طور مستقیم از شبکه رادیویی تهران پخش خواهد شد گفت: سردار عراقی فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) در این مراسم سخنرانی خواهد کرد.

در این مراسم بیانیه ای که شهرداران 22 منطقه آن را به امضا رسانده اند قرائت می شود.

کد مطلب 819333

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