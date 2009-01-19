صنعت متروی کشور قابل توقف نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل و معاونان راه آهن کرج صبح امروز با آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار کردند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این دیدار صرفه جویی در وقت، سوخت و حل مشکلات ترافیک و همچنین تاثیر بر آرامش روانی افراد و کاهش تصادفات و خسارات جانی و مالی را از اهم مزایای مترو در شهرهای بزرگ عنوان کرد و افزود: در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، شروع به کار ساخت متروی تهران بسیار دشوار بود، زمینه های فرهنگی اقتصادی آن وجود نداشت و برخی افراد، ساخت مترو را کاری لوکس و باعث وابستگی کشور عنوان می کردند و مخالفت بسیاری در جریان بود.

وی افزود: آینده نگری نیز ضعیف بود و بسیاری نمی دانستند در آینده شهرهای بزرگ با چه وضعیتی در خصوص ترافیک و آلودگی هوا مراجعه خواهند شد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی تصریح کرد: با همه این موانع، ساخت متروی تهران آغاز شد و اکنون شاهد آن هستیم که نقش مهمی در سیستم حمل و نقل شهری وجابجایی مسافران دارد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این دیدار خودکفایی در بخش سازه و عملیات ساختمانی مترو و همچنین ساخت واگن و تجهیزات مربوط به مترو را نتیجه تلاش های مهندسان، کارشناسان و فعالان این صنعت عنوان کرد و افزود: این خودکفایی می تواند با کاهش هزینه های ساخت مترو در کشور سرعت ساخت آن را افزایش دهد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی شهر کرج را نیز از شهرهای بزرگی عنوان کرد که روز به روز بر اهمیت ساخت مترو در این شهر افزوده می شود و گفت: گسترش متروی کرج به شهرهای اطراف آن کار مهمی است که می تواند مشکلات دسترسی این شهرها به کرج را رفع کند.

در ابتدای این دیدار مهندس نوری مدیر عامل راه آهن شهری کرج گزارشی را از نحوه ساخت ایستگاههای مختلف و مشکلات مربوط به آن را ارائه کرد.