دندانپزشک ربوده شده کرمانشاهی آزاد شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حجت الله دمیاد بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: عوامل گروگان گیر با طراحی یک نقشه حرفه ای و با لباس مبدل، با عنوان اینکه مامور دستگاه های انتظامی و امنیتی هستند روز چهاردهم دی ماه سال جاری با مراجعه به منزل دکتر "بابک فرشچی" دندانپزشک کرمانشاهی وی را قبل از ورود به خانه با خود به گروگان بردند.
وی افزود: گروگان گیران بعد از این اقدام خود توسط عوامل وابسته در شهرستان و استان های مختلف با خانواده این دکتر تماس گرفته و شرط آزادی وی را پرداخت مبلغ 400 میلیون تومان عنوان کرده و از خانواده این دکتر خواسته بودند که با عوامل انتظامی و امنیتی تماسی نداشته باشند وگرنه جان گروگان به خطر خواهد افتاد.
دمیاد تصریح کرد: اما خوشبختانه خانواده فرد گروگان گرفته شده به این تهدیدها کوچکترین توجهی نکرده و مراتب را سریعاً به مقامات امنیتی و انتظامی گزارش کرده و شکایتی در این خصوص تقدیم دستگاه های مربوطه تقدیم کردند.
وی با اشاره به تشکیل جلسات متعدد مدیران دستگاه های امنیتی و انتظامی استان در خصوص این پرونده گفت: به دنبال تاکیدات استاندار کرمانشاه نشستهای متعددی در حوزه مدیران امنیتی، انتظامی و قضایی استان تشکیل شد و این روند ادامه داشت تا امروز به نتیجه رسید.
معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمانشاه اظهار داشت: مسئولان دستگاه های اطلاعاتی، انتظامی و دادگستری کرمانشاه به محض اطلاع از این اقدام تلاش گسترده خود را برای شناسایی و دستگیری عاملان ربودن این دندانپزشک آغاز کردند و این تلاش ها بلاخره صبح امروز به نتیجه رسید و در یک اقدام اطلاعاتی بسیار دقیق محل نگهداری گروگان شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه که توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) انجام شد گروگان نامبرده آزاد و سه تن از گروگانگیران دستگیر شدند.
وی محل نگهدارای این گروگان را شهرستان هرسین اعلام و تصریح کرد: بر اساس اطلاعات اولیه از دستگیرشدگان، ربایندگان در قاچاق مواد مخدر و پخش داروهای روانگردان فعالیت دارند و آدم ربایی آنان فقط جنبه اخاذی داشته است.
معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: عوامل دستگیر شده جهت انجام تحقیقات بیشتر در اختیار دستگاه اطلاعاتی استان هستند که در صورت کسب اطلاعات بیشتر از این پرونده، مراتب از طریق رسانه ها در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
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