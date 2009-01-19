مسابقات فوتبال کشورهای اسلامی با شرکت 11 تیم برگزار می شود

به گزارش خبرنگارمهر، بنابر اعلام حسن میرزا آقابیک دبیرکمیته اجرایی دومین دوره بازیهای کشورهای اسلامی، مسابقات فوتبال دومین دوره بازیهای کشورهای اسلامی با شرکت 11 تیم در دو ورزشگاه آزادی و تختی تهران برگزارخواهد شد.

وی یادآورشد : برای این مسابقات تیم های آذربایجان، سنگال، سوریه، عربستان، قطر، سودان، پاکستان، اوگاندا، ترکمنستان، مالدیو و ایران اعلام آمادگی کرده اند که مرحله مقدماتی این رقابتها در دو گروه 4 و یک گروه 3 تیمی برگزار خواهد شد.

این مسابقات مهر و آبان ماه سال آینده در 17 رشته به میزبانی سه شهر تهران ، اصفهان و مشهد برگزار خواهد شد.

تیم فوتبال ایران عنوان سومی نخستین دوره مسابقات فوتبال بازیهای کشورهای اسلامی که درعربستان برگزارشد را ازآن خود کرد.