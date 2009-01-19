تاخیر دولت در تنظیم آئین نامه های اصل 44 / خصوصی سازی برای دولت از جان کندن سخت تر است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی پورمحمدی در سومین همایش اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی گفت: ایران هم اکنون با مشکل بهره وری در اقتصاد خود مواجه شده است که به نظر می رسد اگر بنا باشد که کشور، توسعه مطمئن، سریع و اساسی در عرصه های مختلف را شاهد باشد باید بر این مشکل غلبه کند.

رئیس سازمان بازرسی کشور افزود: یکی دیگر از راههای دسترسی به توسعه مطمئن این است که روی حوزه صنعت و اقتصاد نفت، گاز، پتروشیمی و مباحث انرژی خیمه جدی تری زده شود .چرا که ایران در این حوزه ظرفیت فوق العاده دارد و در جامعه اقتصادی ایران نیز صنعت نفت و اقتصاد نفت و انرژی رسوخ پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: نفت مزیت برجسته کشور و متخصصان ایرانی است که این مزیت باید تبدیل به ارزش افزوده شود، از سوی دیگر بسیاری از نقاط دیگر اقتصادی کشور با این حوزه تامین و تقویت می شود. اما به هرحال مهمترین نقطه اقتصاد ایران که متکی به نفت است، قطعا آسیبهای زیادی از بحران جهانی خواهد خورد.

به گفته پورمحمدی طبعا تاثیراتی که این بحران بر روی نفت و بازار نفت گذاشته است آثار بلندمدتی بر اقتصاد ایران خواهد داشت که باید اثرات آن را کاهش دهیم. در این راستا یکسری سیاستگذاریهایی در گذشته صورت گرفته که آثار ناهنجاری را در اقتصاد ایران به جای گذاشته است.

وی تصریح کرد: یکی از عمده ترین این اثرات، افزایش نقدینگی است که از تورم گرفته تا نامتعادل کردن بازار کار، بازار سرمایه گذاری، بازار سود و امنیت اقتصادی اثرات خود را به جای گذاشته است، این یک دغدغه است که باید به خوبی برای آن چاره ای اندیشیده شود.

به گفته پورمحمدی، اقتصاد رانتی و اقتصاد یارانه ای عوارضی را در کشور به جای گذاشته و مشکلاتی را بر ما تحمیل کرده است، این درحالی است که وقتی اقتصاد رانتی با اقتصاد دولتی ترکیب شود، محصول تولیدی با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد.

این مقام مسئول سازمان بازرسی کشور خاطرنشان کرد: کارشناسان و مدیران ایرانی هنرمندانه کشور را اداره کرده اند چراکه اگر قرار باشد پایه اقتصادی روی رانت بنا نهاده شده و قسمت اعظم اقتصاد در دست دولت باشد، هر روز با جلوه ای از مشکلات روبرو خواهیم شد.

وی اظهار داشت: هم اکنون اقتصاد کشور کارخانه تولید فساد است، این واقعیتی است که با آن روبرو هستیم. بحث این نیست که دولت مال کی است بلکه بحث این است که هم اکنون دولت تنها یک انتظامات است و مدیر نیست. بلکه امری را مدیریت می کند که مربوط به رانت است.

به گفته پورمحمدی حال قرار است که در فضای رانتی در اقتصاد یارانه ای خود اصلاحاتی انجام دهیم در این تردیدی نیست.

وی با انتقاد از عملکرد دولت در راستای تدوین آئین نامه های اصل 44 قانون اساسی گفت: امروز 5 ماه از ابلاغ قانون سیاستهای اصل 44 می گذرد که به نظر ما دولت باید تحرک بیشتری را در تدوین آئین نامه های این قانون داشته باشد.

به گفته پورمحمدی دولت 6ماه وقت داشت که طبق قانون آئین نامه ها را تهیه کند، برخی آئین نامه ها باید در مدت 3 ماهه تدوین می شد ولی اکنون با گذشت 5 ماه خبری از این آئین نامه ها نیست از سوی دیگر برخی آئین نامه ها نیز باید 6 ماهه تدوین می شد، ولی 15 روز از این فرصت 6 ماهه باقی است ولی هنوز نیز خبری نیست.

رئیس سازمان بازرسی کشور تصریح کرد: اصل 44 به 61 دستورالعمل نیازمند است که باید تهیه شود، اگر این آئین نامه ها تهیه نشود قانون را نمی توان عملیاتی کرد.