توقف تیم فوتبال نوجوانان در دیداری تدارکاتی

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان علی دوستی که از صبح امروز اردوی آماده سازی سه روزه خود را در کمپ تیم های ملی آغاز کردند، عصر امروز در دیداری تدارکاتی برابر تیم فوتبال منتخب نوجوانان کشور به تساوی 2 بر 2 رضایت دادند.

در این دیدار که در زمین چمن کمپ تیم های ملی برگزار شد، مهرداد یگانه هر دو گل تیم فوتبال نوجوانان ایران را به ثمر رساند و رضا سلیمان زاده و محمد عاشوری برای تیم منتخب نوجوانان کشور گل زدند.

بازیکنان تیم فوتبال نوجوانان کشورمان که در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا عنوان نخست قاره کهن را در این رده از آن خود کردند، برای نخستین مرتبه پس از آن مسابقات دور هم جمع شده اند. این تیم ساعت 14 فردا هم در دومین بازی تدارکاتی در اردوی 3 روزه تهران، برابر همین تیم به میدان می رود.

هدف علی دوستی از برگزاری این اردو، آشنایی با وضعیت فعلی بازیکنان حاضر در ازبکستان و انتخاب نفرات برتر اردوهای استعدادیابی است تا مرحله بعدی اردوی خود را از روز هشتم بهمن ماه با تلفیقی از نفرات اصلی و مستعد برگزار کنند.