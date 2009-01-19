روابط دفاعی ایران و تانزانیا گسترش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ دور اول مذاکرات سردار سرتیپ مصطفی محمد نجاروزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و دکتر حسین علی مووینی وزیر دفاع جمهوری تانزانیا بعد از ظهر امروز درتهران برگزار شد.

در این مذاکرات سردار نجار با اشاره به موقعیت استراتژیک تانزانیا در شرق قاره آفریقا، از گسترش مناسبات همه جانبه دو کشور استقبال کرد.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در همه زمینه ها روابط خود را با تانزانیا گسترش دهد.

وزیر دفاع با تشریح توانمندیهای صنایع دفاعی وزارت دفاع در ابعاد و زمینه های مختلف آمادگی کشورمان برای انتقال تجارب دفاعی و نظامی به تانزانیا اعلام کرد.

سردار نجار با اشاره به هجوم وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه و نسل کشی این رژیم جعلی گفت: مقاومت و پایداری مردم غزه یکبار دیگر کابوس شکست در جنگ 33 روزه لبنان را برای این رژیم تکرار کرد.

وزیر دفاع همگرایی و اتحاد کشورهی اسلامی برای پایان دادن به جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین را مورد تاکید قرار داد و افزود: استفاده گسترده رژیم صهیونیستی از بمبهای ممنوعه فسفری علیه مردم مظلوم و بی دفاع غزه و کشتار مردم بیگناه فلسطین جنایت جنگی است و جهان اسلام باید با بسیج امکانات، مقدمات برگزاری دادگاه بین المللی برای محاکمه سردمداران رژیم صهیونیستی را فراهم کند.

دکتر علی مووینی وزیر دفاع تانزانیا نیز در این دور از مذاکرات با ابراز خرسندی از سفر به جمهوری اسلامی ایران بر ایجاد و گسترش روابط دفاعی میان ایران و تانزانیا تاکید کرد.

وی علاقمندی کشورش را برای توسعه همه جانبه مناسبات با جمهوری اسلامی ایران ابراز داشت و گفت: ایران دارای تجارب ارزنده و تجهیزات مناسب و پیشرفته ای است که می تواند مورد بهره برداری نیروهای مسلح تانزانیا قرار گیرد.

وزیر دفاع تانزانیا اظهار امیدواری کرد سفرش به تهران موجبات تقویت و توسعه هر چه بیشتر روابط دو کشور را فراهم سازد.