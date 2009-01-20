فقدان معنویت عامل رکود اقتصادی است

رهبر معنوی بودائیان تبت گفت: رویارویی دنیا با رکود اقتصادی و وضعیت به وجود آمده در سطح جهان به علت فقدان معنویت میان مردم است.

دالایی لاما رهبرمعنوی بودائیان تبت گفت: فقدان معنویت و فرهنگ علت اصلی فساد شایع در جهان است. مردم خودخواه و مادیگرا شده‌اند که این امر به رکود اقتصادی منتهی شده است.

این روحانی تبتی این اظهارات را در پنجمین روز از هفته گفتمانهای دینی در مؤسسه عالی مطالعات تبتی در پارک سرناث، محلی که بودا برای نخستین بار تعالیم دارما را آموزش داد واقع در ایالت اوتارپرداش هندوستان ایراد کرد.

پاپ : کاتولیکهای ایران با دولت اسلامی همکاری کنند

پاپ بندیکت شانزدهم رهبرکاتولیکهای جهان گفت که ایران باید به عنوان یک نیروی بزرگ برای صلح در خاورمیانه ایفای نقش کند و از کاتولیکهای ایرانی خواست با دولت اسلامی همکاری کنند.

پاپ بندیکت شانزدهم در دیدار با اسقفهای کاتولیک ایرانی گفت: کاتولیکها هرگز نباید از تشویق و ترغیب تمام افرادی که صمیمانه به دنبال غیر مشترک و صلح میان ملل هستند دست بردارند. ایران، پلی میان خاورمیانه و بخش شبه قاره‌ای آسیا است و به طور قطع در دنبال کردن این امر ناکام نخواهد ماند.

بندیکت گفت: جامعه کوچک کاتولیکهای ایران باید روابط هماهنگ خود را با نهادهای عمومی ایران از طریق اقدامات خیریه و فرهنگی توسعه دهند.

وی از اسقفهای ایرانی خواست کاتولیکها را ترغیب کنند تا در سرزمین خود بمانند و به توسعه این کشور کمک کنند.

خبرگزاری ای ان اس ای تعداد کاتولیکهای ایران را 25 هزار نفر تخمین زده که میان کلیساهای ارمنی، لاتین و کلدانی پخش شده‌اند.

وی اظهار داشت که ایران می‌تواند نیروی صلحی در منطقه باشد.

مراسم دینی امید به زندگی را افزایش می‌دهند

محققان روانپزشکی دانشگاه مانیتوبا اظهار داشتند افرادی که بسته به اعتقادات دینی خود در مراسم دینی مسجد، کلیسا، کنیسه و معبد شرکت نمی‌کنند دوبرابر نسبت به مؤمنان، نمازگزاران و نیایشگران شرکت‌کننده در اماکن مقدس مذهبی به خودکشی تمایل دارند.

دنیل راسیک، نویسنده این تحقیق ارتباط میان حضور مرتب در مراسم نیایشی و دینی اماکن مقدس را با خودکشی بااستفاده از یک نظرسنجی 37 هزار شرکت کننده بررسی کرده است.

نتایج این تحقیق در مجله اختلالهای عاطفی منتشر شده است. این تحقیق احتمال دارد نخستین تحقیقی باشد که از آمار ملی کانادا برای بررسی این نوع رابطه استفاده کرده باشد.

راسیک اظهار داشت: افرادی در سال گذشته که در مراسم دینی شرکت می‌کنند کمتر تلاشی در راه خود کشی کرده یا به خودکشی فکر می‌کنند. این افراد در مقابل افرادی قرار می‌گیرند که به خودکشی تمایل داشته و در مراسم دینی و نیایشی حضور نمی‌یابند. این افراد همچنین دارای پیشینه افسردگی و اختلال تشویش و اضطراب هستند.

نویسنده این تحقیق همچنین گفت: افرادی که دست کم یک بار در سال اماکن نیایشی خود شرکت می‌کنند دارای نرخ کمتری از تمایل به خودکشی هستند اما افرادی که در چنین اماکنی حضور نمی‌یابند دوبرابر آنها به خودکشی تمایل دارند.

شرکت‌کنندگانی که در این تحقیق خود را صرفاً معنوی توصیف کرده و اشاره‌ای به سنت دینی مشخصی نکردند به همان میزان که غایبان در اماکن و مراسم نیایشی به خودکشی تمایل دارند، درگیر این مسئله هستند.

عده‌ای اظهار داشته‌اند که نتایج این تحقیق به عدم احساس انزوایی بازمی‌گردد که میان شرکت‌کنندگان در یک مراسم دینی وجود ندارد.

گناهان شخصیتهای دینی واتیکان در رم بررسی می‎شوند

مقامات واتیکان سه‌شنبه 24 دی‌ماه به طور علنی به بررسی گناهان شخصیتهای دینی پرداخته که بخشش آنها صرفاً از سوی شخص پاپ صورت گرفته و در میان این گناهان می‌توان به سوء استفاده‌های جنسی کشیشهای کاتولیک و بی‌حرمتی به نان مورد استفاده آئین عشای ربانی در مراسم شیطانی اشاره کرد.

کاردینال جیمز استافورد رئیس زندان واتیکان که زمانی توسط پاپ ژان بیست و سوم به عنوان مرموزترین دپارتمان واتیکان توصیف شده، سه شنبه 24 دیماه همایشی را در شهر رم، ایتالیا درباره پنج جرم نهایی چون سقط جنین، استفاده از اتانازی، برگزاری مراسم شیطان پرستی ، سوء استفاده های جنسی از کودکان، فاش کردن اطلاعات سری اعترافات و اهانت به شخص پاپ را برگزار کرد.

زندان واتیکان در قرن سیزدهم توسط پاپ آنوریوس سوم تأسیس شد، محکمه واتیکان که مسئول امور مربوط به اعتراف، بخشودگی گناهان و عفو است و گاهی به عنوان محکمه نفس از آن یاد می‌شود. این درحالی است که گاهی برای این پنج گناه یاد شده اعتراف کافی نیست و بخشش شخص پاپ برای بخشایش نهایی ضروری است.

اسقف جیانفرانسو جیروتی معاون کاردینال استافورد در زندان واتیکان با اشاره به اینکه نمی‌تواند تعداد دفعات این گناههای پنجگانه را ذکر کند، یادآورد شد که تعداد این گناهان درحال افزایش است و اقدامات بی‌وقفه محکمه واتیکان برای مرتفع کردن این امر ضروری است.

در رابطه با موارد نظریه طی یک نشست تصمیم گیری می‌شود اما گاهی این محکمه باید چندین جلسه برای برای متقاعد کردن اعضا برگزار کند که توبه و پشیمانی فرد خاطی موثق، صادقانه و خودانگیخته بوده است.



کشف نقاشیهای دینی سرقت شده توسط پلیس ایتالیا

پلیس ایتالیا 10 شاهکار هنری با مضامین دینی را که سال 2004 از یک مجتمع دینی نزدیک واتیکان به سرقت رفته بود کشف کرد.

این نقاشی ها از سالنهای کلیسای روح القدس در شهر رم نزدیکی واتیکان به سرقت رفته بود.

پلیس ایتالیا روز سه شنبه 24 دی ماه گزارش داد که این نقاشی ها در شرایط خوبی کشف شدند درحالی که در روزنامه پیچیده شده بود در قسمت یدک‌کش اتومبیل فردی مظنون به قاچاق آثار هنری کشف شد.

جنرال جیوانی نیستری رئیس بخش هنری پلیس اظهار داشت ارزش این نقاشی ها بیش از 5 میلیون دلار است.

براساس اظهارات کلودیا استریناتی کارشناس هنری آثار قرن شانزدهم، درمیان این نقاشی ها همچنین نقاشی خانواده مقدس که حضرت مریم(س) و حضرت عیسی (ع) و همچنین یوسف پیامبر را نشان می دهد نیز قرار دارد.

گفته می شود این نقاشی اثرهندریک ون دن بروئک است که ورودی کلیسای کوچک سیستین را در واتیکان تزئین کرده است. این اثر را پیشتر به پارمیجیانینو هم عصر میکل آنژ نسبت داده اند.

نقاشی شلاق زدن مسیح، متعلق به جوزپه کساری نقاش قرن هفدهم نیز در میان این آثار بوده است.



پاپ به تضییع پیشرفت در عرصه گفتگوی دینی متهم شد

بندیکت شانزدهم به عنوان رهبرکاتولیکهای جهان به از بین بردن پیشرفت 50 ساله گفتگوهای کاتولیک - یهودی متهم و قرار است بسیاری از تعاملات مهم با کلیسای کاتولیک منفی اعلام شود.

الیا انریکو ریچتی خاخام اعظم ونیز طی سرمقاله ای در نشریه یکی از فرق مسیحی نوشت که علت اصلی تصمیم خاخام ها برای تحریم این تعاملات تقویت استفاده از نیایش هفته مقدس بود که خواستار تغییر دین یهودیان می شود.

وی همچنین نوشته است اگر اظهارات اخیر پاپ را درباره بی فایده بودن گفتگو به علت تقدم دین مسیحیت نیز به این قضیه اضافه کنیم مشخص است که ما به باید به سمت لغو تعاملات 50 ساله خود با کلیسا حرکت کنیم.

سال گذشته واتیکان استفاده از یک نیایش لاتین را که کاتولیکهای سنتی روز جمعة الصلیب از آن استفاده می کردند، تقویت کرد. در بخشی از این نیایش کاتولیکها خواستار تغییر دین یهودیان می شوند که این امر ابراز نگرانی جامعه یهودی را به دنبال داشته است.

روابط جامعه یهودی با کلیسای کاتولیک روم در طول دوران پاپی 27 ساله ژان پل دوم رهبر فقید کاتولیکها بهبود چشمگیری یافت.

یهودیان اظهار می دارند در دوران پاپی بندیکت زمان به عقب باز می گردد.

کلیسای کاتولیک از خانواده در مقابل فردگرایی حمایت می‌کند

ششمین همایش جهانی خانواده‌ها در کلیسای کاتولیک روم با هدف حمایت از خانواده از فرهنگ پسامدرنی که با فردگرایی همراه است در مکزیکو سیتی آغاز به کار کرد و روزشنبه 28 دی ماه خاتمه یافت.

ششمین همایش جهانی خانواده‌ها در کلیسای کاتولیک روم نخستین باری است که بدون حضور رهبرکلیسای کاتولیک روم برگزار می‌شود، این همایش به‌شدت با سقط جنین و جلوگیری از آبستنی مخالف است، اما امسال در شهری برگزار شده که در آن ازدواج همجنسگرایان، سقط جنین و قطع درمان پزشکی برای بیماران لاعلاج صورت می‌گیرد.

کارلوس انگویار رته رئیس کنفرانس اسقفهای مکزیکی در این همایش گفت: خانواده سنتی که با قوانین مدنی احاطه شده باشد که سقط جنین و راههای جلوگیری از بارداری را ترجیح می‌دهد تهدیدی برای آینده مردم است.

رئیس شورای پاپی خانواده واتیکان همچنین هشدار دارد که باید برای آینده جامعه در فرهنگی پسامدرنی که از فردگرایی رنج می‌برد اولویتهای قطعی تعیین کرد.

حدود 9 هزار کاتولیک از جمله 30 کاردیا و 200 اسقف در این همایش حضور یافتند. رئیس جمهور مکزیک که خود را یک کاتولیک مومن توصیف می‌کند در این همایش حضور یافت و گفت باید راهی برای حمایت زنانی پیدا کنیم که بخشی از خانواده سنتی نیستند اما کودکان خود را در چنین فضایی تربیت می‌کنند.

پاپ کنونی که به‌ندرت به خارج از واتیکان سفر می‌کند به علت ارتفاع زیاد پایتخت مکزیک از سطح دریا که حدود 2 هزار و 200 متر است در این همایش شرکت نکرده است.

پاپ وزیر امورخارجه واتیکان را به نمایندگی خود به این همایش اعزام کرده تا روز یکشنبه به عنوان خاتمه این همایش مراسم عشای ربانی را با حضور 50 هزار کاتولیک مکزیک برگزار کند.

بندیکت شانزدهم همچنین دو پیام ویدئویی به این همایش ارسال کرده یکی پیام ضبط شده افتتاحیه همایش و دیگری پیام زنده در اختتامیه همایش است.

رهبر موقف کلیسای ارتدکس روسیه خواستار احیای سنت خیریه شد

رهبر موقت کلیسای ارتدکس روسیه خواستار احیای سنتهای خیریه در این کشور شد، چرا که این سنت در زمان بحران بسیار کارآمد است.

متروپلیتن کریل پاتریاک موقت کلیسای ارتدکس روسیه اعلام کرد: بحران کنونی بسیار مخاطره آمیز است چون می تواند کل فضای اقتصادی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد. مردم طبقه متوسط بیشترین میزان تأثیر را از بحران متحمل می شوند، کلیسا نیز نمی تواند نسبت به این وضعیت بی تفاوت بماند، سنتهای کلیسا و خیریه عمومی باید فعالانه احیا شوند.

براساس اظهارات این شخصیت روحانی در کلیسای ارتدکس روسیه ، مسئله حائز اهیمت درک این است که این روزها امکانات کلیسا با یک صد سال پیش قابل مقایسه نیست.

وی تأکید کرد: رسالت اجتماعی و خیریه باید به اولویت ملی تبدیل شود و باید به واسطه تلاشهای مشترک این امر در میان دولت، تاجران و جوامع دینی تحقق یابد. اگر پول از هیچ درست می شود و تعداد بسیاری از مردم مرموزانه روی سهام شرط بندی می کنند، عده ای آینده خود را از دست می دهند درحالی که عده ای دیگری ناگهان از حد ثروت هم عبور می کنند، چنین بازیهایی پایه اقتصاد خواهد شد و با وضعیتی رو به رو می شویم که اکنون در پیش داریم، یک بحران اقتصادی.

وی تأکید کرد: از این رو به سختی می توان مشکلات مزمن نظام اقتصادی امروز را حل کرد و علت این امر عدم برقراری ارتباط اقتصاد با اخلاق و عدم طرد نفوذ قمار در سرمایه است.