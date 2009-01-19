حوزه هنری سه فیلم در جشنواره امسال دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسین حقگو مدیر عامل موسسه توسعه سینمایی سوره حوزه هنری از تولید "زادبوم" با مشارکت حوزه هنری و داودی در طول دو اخیر خبر داد و گفت: این فیلم از دو بخش مستند و سینمایی تشکیل شده و درباره ارتباط شخصیت اصلی با زادگاه، خانواده و هویت گمشده‌اش است و از پروژه‌های پرهزینه و پرلوکیشن‌ سینمای ایران به حساب می‌آید.

وی افزود: فیلم سینمایی "یک وجب از آسمان" نیز در گونه سینمای معناگرا ساخته شده و داستان نوجوانی است که در کنار بچه‌های همسن و سال خود در خیابان‌های شلوغ شهر گل می‌فروشد و آرزوی داشتن یک وجب از آسمان را دارد. این فیلم به طور کامل در حوزه هنری تولید شده و فیلمنامه آن اقتباسی از کتاب "یک وجب از آسمان" با فیلمنامه وزیریان است.

حقگو درباره فیلم سینمایی "دلخون" دیگر محصول امسال سازمان توسعه سینمایی سوره حوزه هنری گفت: "دلخون" نام موقت فیلم است و فیلمنامه آن در کارگاه فیلمنامه‌نویسی حوزه هنری با کمک رحمانی نوشته شده و درباره یک پرونده قضایی است.