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۳۰ دی ۱۳۸۷، ۱۸:۰۶

حوزه هنری سه فیلم در جشنواره امسال دارد

حوزه هنری سه فیلم در جشنواره امسال دارد

فیلم‌های سینمایی "زادبوم" ابوالحسن داودی، "یک وجب از آسمان" علی وزیریان و "دلخون" محمدرضا رحمانی تولید حوزه هنری به کمیته انتخاب جشنواره فیلم فجر ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسین حقگو مدیر عامل موسسه توسعه سینمایی سوره حوزه هنری از تولید "زادبوم" با مشارکت حوزه هنری و داودی در طول دو اخیر خبر داد و گفت: این فیلم از دو بخش مستند و سینمایی تشکیل شده و درباره ارتباط شخصیت اصلی با زادگاه، خانواده و هویت گمشده‌اش است و از پروژه‌های پرهزینه و پرلوکیشن‌ سینمای ایران به حساب می‌آید.

وی افزود: فیلم سینمایی "یک وجب از آسمان" نیز در گونه سینمای معناگرا ساخته شده و داستان نوجوانی است که در کنار بچه‌های همسن و سال خود در خیابان‌های شلوغ شهر گل می‌فروشد و آرزوی داشتن یک وجب از آسمان را دارد. این فیلم به طور کامل در حوزه هنری تولید شده و فیلمنامه آن اقتباسی از کتاب "یک وجب از آسمان" با فیلمنامه وزیریان است.

حقگو درباره فیلم سینمایی "دلخون" دیگر محصول امسال سازمان توسعه سینمایی سوره حوزه هنری گفت: "دلخون" نام موقت فیلم است و فیلمنامه آن در کارگاه فیلمنامه‌نویسی حوزه هنری با کمک رحمانی نوشته شده و درباره یک پرونده قضایی است.

کد مطلب 819421

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