فرهنگ مقاومت در جوامع عربی فراگیر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره،دهها هزار یمنی با وجود توقف حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی،همچنان به برگزاری تظاهرات و تجمعات اعتراض آمیز بر ضد این رژیم متجاوز ادامه می دهند.



شهروندان یمنی با ابراز خرسندی از پیروزی مقاومت فلسطین به رهبری حماس در این جنگ نابرابر تاکید کردند : فرهنگ مقاومت به جامعه عربی وارد شده و در حال گسترش است .



از سوی دیگر پارلمان یمن از کشورهای عربی خواست برای حمایت از مردم غزه،تمام طرحها و مذاکرات سازش با رژیم اسرائیل را به حال تعلیق درآورند و خواستار محاکمه سران این رژیم به سبب ارتکاب جنایات جنگی در غزه شوند.



نمایندگان پارلمان غزه همچنین خواستار توضیح دولت یمن درباره علت شرکت نکردن در نشست دوحه درباره غزه شدند.

از سوی دیگر "هاوتا اسعد" یک هنرمند عراقی در اربیل عراق نیز با ساختن سرودی با عنوان "غزه استوار" که دختر ده ساله اش اجرا کرده است، رنج و محنت مردم غزه و در کنار آن مقاومت شجاعانه آنها و رزمندگان را به زبان شعر نشان داده است که با استقبال گسترده جامعه عراق به ویژه در منطقه کردستان عراق روبرو شده است.