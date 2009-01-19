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۳۰ دی ۱۳۸۷، ۲۰:۱۲

امضای قراردادهای گازی میان اوکراین و روسیه/ انتقال قریب الوقوع گاز اروپا

امضای قراردادهای گازی میان اوکراین و روسیه/ انتقال قریب الوقوع گاز اروپا

در حالی که شرکتهای گازی روسیه و اوکراین عصر امروز در مسکو قراردادهای انتقال گاز امضا کردند، نخست وزیر روسیه نیز از آغاز روند انتقال گاز اروپا در آینده ای نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شرکتهای گازپروم روسیه و نفت وگاز اوکراین عصرامروز در مسکو قراردادی برای تحویل گاز به اوکراین و ترانزیت آن به اروپا امضا کردند.

در مراسم امضای این قرارداد، یولیا تیموشنکو نخست وزیر اوکراین نیز حضور داشت.

ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه نیز پس از پایان مراسم امضای اسناد، اعلام کرد که انتقال گاز ترانزیت به اروپا از طریق اوکراین در آینده ای نزدیک آغاز می شود.

بر اساس قرارداد جدید انتقال گاز، مسکو و کی یف توافق کردند که روسیه گاز را به اوکراین بر اساس فرمول قیمت اروپا بفروشد، اما برای سال 2009، 20 درصد تخفیف را پیشنهاد می دهد.

در برابر این تخفیف هم، اوکراین توافق کرد بهایی را که برای ترانزیت گاز روسیه دریافت می کند، افزایش ندهد.

کد مطلب 819463

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