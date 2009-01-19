برنامه های فدراسیون قایقرانی بررسی می شود/ گزارش عملکرد دنیا مالی

به گزارش خبرنگارمهر، دهمین نشست هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک صبح فردا با حضور محمد علی آبادی و بهرام افشارزاده رئیس و دبیرکل کمیته ملی المپیک و 9 عضو هیئت اجرایی در محل کمیته ملی المپیک برگزار خواهد شد و طی آن احمد دنیا مالی رئیس فدراسیون قایقرانی گزارشی از عملکرد و فعالیت های این فدراسیون را ارائه خواهد کرد.

پیش از این قرار بود محمد رضا یزدانی خرم رئیس فدراسیون کشتی در این جلسه شرکت کند که بررسی عملکرد فدراسیون کشتی به زمان دیگری موکول شد.

دراین نشست همچنین برنامه های آماده سازی فدراسیونهای ورزشی و نحوه تدارک و پشتیبانی از تیم های شرکت کننده در رویدادهای بین المللی با چشم انداز بازیهای آسیایی و المپیک لندن طرح و مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.