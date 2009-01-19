مردم کرانه باختری خواستار حمایت از مقاومت غزه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، مردم کرانه باختری خواستار حمایت از استواری مقاومت در غزه و یکپارچگی و وحدت همه فلسطینی ها شدند.



مردم کرانه باختری همچنان از همدستی برخی رژیمهای عربی و تشکیلات خودگردان فلسطین با حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی رنج خاطر دارند.



شهروندان فلسطینی ساکن کرانه باختری که از همان روز نخست حملات وحشیانه صهیونیستها علیه نوار غزه، با ریختن به خیابانها تا پایان جنگ با مردم غزه ابراز همبستگی می کردند؛ پیروزی مقاومت درغزه در جنگ 22 روزه رژیم صهیونیستی را با پیروزی مقاومت لبنان به رهبری حزب الله در جنگ جولای 2006 مقایسه می کنند.



آنها بر ضروری بودن وحدت داخلی فلسطینی و پایان اختلافات به ویژه میان حماس و فتح تاکید کردند.



به گزارش الجزیره، سؤال مردم غزه که هنوز پاسخی برای آن نیست؛ این است که آیا ژنرالهای اسرائیلی که خون صدها کودک و زن فلسطینی را بر زمین ریختند، محاکمه و مجازات خواهند شد؟



شهادت بیش از 1300 فلسطینی و زخمی شدن بیش از 5300 نفر که بیشتر آنها را کودکان و زنان تشکیل می دهند نتیجه 22 روز حملات جنون آمیز صهیونیستها به نوارغزه با هدف تسلیم مردم و مقاومت بود که در نهایت آنها با اعلام آتش بس رسما به شکست خود در ماجراجویی غزه اعتراف کردند تا به پرونده شکستهای مفتضحانه اسرائیل در برابر مقاومت افزوده شود؛ صهیونیستها در جولای 2006 نیز پس از 33 روزه حملات وحشیانه به مناطق مسکونی و تاسیسات زیربنایی لبنان در نهایت در برابر رزمندگان مقاومت به رهبری حزب الله شکست خفت باری متحمل شدند.