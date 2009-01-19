لزوم مشارکت اعراب در بازسازی غزه/خسارت کلی و جزئی به 25 هزار خانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "طاهر النونو" سخنگوی دولت منتخب فلسطین به ریاست اسماعیل هنیه در یک کنفرانس مطبوعاتی در غزه اظهار داشت : از کشورهای عربی و اسلامی شرکت کننده در نشست کویت می خواهیم در کنار مردم ما قرار گیرند و انوع کمکهای خود را برای بازسازی آنچه اشغالگران اسرائیلی در جنگ ویران کردند، ارائه کنند.



النونو در این کنفرانس مطبوعاتی که در کنار ساختمانهای تخریب شده وزارتخانه های دولت منتخب در جنگ رژیم صهیونیستی برگزار شد، خواستار مشارکت جدی اعراب در بازسازی نوارغزه شد.



عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان در نشست اقتصادی کویت که امروز آغاز شد؛ از اختصاص یک میلیارد دلار برای بازسازی نوار غزه خبر داد.



سخنگوی دولت مردمی حماس گفت : برآورد اولیه از ویران شدن پنج هزار واحد مسکونی به طور کامل و بیست هزار واحد به صورت جزئی در جنگ 22 روزه رژیم صهیونیستی حکایت می کند و تیمهای کارشناسی در حال برآورد میزان خسارتهای وارده در تمام مناطق نوارغزه هستند.



وی پیامدهای حملات هوایی و توپخانه ای ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه را فاجعه واقعی توصیف کرد.



النونو در واکنش به درخواست ابومازن( که نهم ژانویه بر اساس قانون اساسی فلسطین دوران ریاست وی درتشکیلات خودگردان پایان یافته است) برای تشکیل دولت وحدت یا وفاق ملی بر گفتگوی واقعی و آرام شدن فضاها برای اجرای آن تاکید، اما سلام فیاض نخست وزیر انتصابی ابومازن را به جلوگیری از رسیدن کمکها برای بازسازی غزه متهم کرد.



سخنگوی دولت منتخب فلسطین بر پیگیری پرونده محاکمه سران رژیم صهیونیستی به سبب ارتکاب جنایات جنگی تاکید کرد.



وی خاطر نشان کرد : روزهای جنگ در غزه ثابت کرد که گزینه مقاومت،ریشه ای و غیرقابل خدشه است و هیچ قدرتی نمی تواند آن را نابود کند.



النونو تاکید کرد : مقاومت در جنگ 22 روزه پیروز شد .



خبرنگار فرانس پرس به نقل از النونو از تلاشهای مستمر برای دستیابی به توافقنامه ای درباره آتش بس و بررسی ایده هایی در این زمینه از سوی گروههای مقاومت خبر داد.