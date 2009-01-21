به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم محصول سال 2005 فرانسه، اتریش، آلمان و ایتالیا است. کارگردانی آن را میشائیل هانکه به عهده دارد و بازیگرانی چون دانیل اوتوی، ژولیت بینوش، موریس بنیشو، آنی ژیراردو، برنار لو کوک، ولید آفکیر و دانیل دووال در آن بازی کردهاند. ویسیدی "پنهان" با زمان 102 دقیقه که در نسخه اصلی 117 دقیقه بوده به قیمت 1000 تومان در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.
داستان فیلم درباره یک مجری برنامه ادبی تلویزیون است که نواری به دستش میرسد که بیرون خانه را نشان میدهد. پس از آن هم نوارهای دیگر از راه میرسند که طرحهای تکاندهندهای ضمیمه آنهاست. او بیش از پیش نگران شده و رابطهاش با همسر و پسر نوجوانش نیز لطمه میبیند.
از دیگر عوامل این فیلم میتوان به هانکه فیلمنامهنویس، کریستیان برگر مدیرفیلمبرداری و رالف ریکرمان تدوینگر اشاره کرد. فیلم "پنهان" در بیست و چهارمین جشنواره بینالمللی فجر هم به نمایش درآمد و در سینماهای تهران اکران عمومی شد.
میشائل هانکه کارگردان 66 ساله آلمانی فیلمهای "ویدئو بنی" 1992، "بازیهای بامزه" 1997، "رمز ناشناخته" 2000 و "زمان گرگ" 2003 را در کارنامه دارد. او برای "معلم پیانو" جایزه بزرگ هیئت داوران جشنواره کن را برد و برای "پنهان" جایزه بهترین کارگردان را از آن خود کرد. "نوار سفید" جدیدترین فیلم این کارگردان است که هنوز به اکران عمومی درنیامده است.
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