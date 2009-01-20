مهدی گوگل مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت شبیه سازی در صنعت با بیان این خبر گفت: امروزه برای انجام تغییرات در دستگاهها و فرآیندها چاره ای جز شبیه سازی بر روی کامپیوتر نداریم.

وی شبیه سازی را ایجاد مدل ریاضی از هر پدیده و عملیات دانست و افزود: در این شبیه سازی از طریق مدل ریاضی راه حلهای لازم برای حل مسایل ارائه می شود.

مجری طرح با بیان اینکه تاکنون در دنیا نرم افزاری در زمینه دستگاهها و فرآیندهای آب و بخار طراحی و تولید نشده است، اظهار داشت: در این راستا در پژوهشگاه صنعت نفت بر پایه استانداردهای ASME و BS اقدام به تولید نرم افزارهایی در این زمینه کرده است.

وی توضیح داد: با استفاده از این نرم افزار قادر خواهیم بود کلیه ادوات واحدهای آب، برق و بخار را شبیه سازی کنیم و همچنین می توان برای بررسی ارتباط این تجهیزات در شکل نیروگاهی برای موازنه بخار و انرژی بهره برداری کرد و راهکارهای بهینه برای عملکرد بهتر سیستمها ارائه کرد.