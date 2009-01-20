به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر منتظری قائم در میزگرد بررسی موضوع اوقات فراغت جوانان در برنامه پنجم که به همت سازمان ملی جوانان برگزار شد با اشاره به هزینه ناچیز راه اندازی این بنیادها در راستای غنی سازی اوقات فراغت نسل جوان و در فضای مجازی گفت: از این طریق می توان استعدادها و علایق جوانان را ذیل سیاستهای هویتی هدایت کرد. در راستای تحقق حرکتهای مثبت فرهنگی لازم است که از ظواهر کم کنیم و به کارکردهای بنیادین برنامه ها بیافزاییم.

وی بر ضرورت استفاده بهینه ازفرصتهای موجود درسطح ملی، به عنوان یک راهبرد کلان تاکید کرد وافزود: اوقات فراغت بهترین فرصت برای تقویت هویت دینی و ملی، هنر، آداب، رسوم، ارزشها و فرهنگ جوانان و تعالی فردی، جمعی و ملی آنان است. این امر با تصدی گری بی اندازه دولت اتفاق نمی افتد. جمعیت جوان کشور و فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی از جمله فرصتهای موجود در راستای ساماندهی اوقات فراغت است. در این راستا لازم است که در ترکیبی بهینه سهم مراکز قدرت، توده های مردم و جوانان را تعیین کنیم.

منتظری قائم وظیفه دولت در این حوزه را تامین امکانات، برنامه ریزی و ایده پردازی اعلام کرد و اظهارداشت: لازم است که اتاق های فکری در دانشگاهها و مراکز دولتی برای مطرح ساختن ایده های جدید در راستای غنی سازی اوقات فراغت جوانان تشکیل شوند واین ایده ها جهت عملیاتی شدن به بخش خصوصی، تشکلهای مردمی،سازمانهای مردم نهاد، شوراهای شهر و سایر ساختارها واگذار شود.