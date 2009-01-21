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۲ بهمن ۱۳۸۷، ۱۰:۱۷

پرداخت 625 میلیون ریال ودیعه مسکن به مددجویان کمیته امداد در همدان

پرداخت 625 میلیون ریال ودیعه مسکن به مددجویان کمیته امداد در همدان

همدان - خبرگزاری مهر: معاون امور حمایت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان گفت: تا پایان آذر ماه امسال 625 میلیون و 500 هزار ریال ودیعه مسکن به خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) در استان همدان پرداخت شده است.

حسن رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه تا پایان آذر ماه سال جاری 663 میلیون و 860 هزار ریال نیز برای پرداخت اجاره مسکن به مددجویان کمیته امداد استان همدان پرداخت شده است، اظهار داشت: پرداخت مستمری به صورت ماهیانه، پرداخت کالای یارانه ای، تامین جهیزیه و کمک به ازدواج جوانان از جمله خدمات حمایتی این نهاد به شمار می آید.

رضایی تصریح کرد: کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان در کنار کمک معیشت زندگی به خانواده ها در راستای رفع مشکل مسکن به آنها اجاره و ودیعه مسکن را پرداخت می کند.

معاون امور حمایت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان خاطرنشان کرد: 100 درصد هزینه های درمانی و پرداخت وامهای قرض الحسنه از دیگر اقدامان این معاونت است.

رضایی یادآور شد: بیش از 42 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در استان همدان هستند.

کد مطلب 819682

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