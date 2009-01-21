آثار هنرمندان خراسان رضوی در کشورهای همسایه به نمایش گذاشته می شود

حسین خواجه بیدختی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: همزمان با ایام دهه فجر 24 نفر از هنرمندان استان با هدف معرفی فرهنگ و هنر متعالی ایرانی و گرامیداشت و یادآوری خاطره دهه مبارک فجر مهمان کشورهای همسایه پاکستان، افغانستان و ترکمنستان خواهند بود.

معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: این هنرمندان در رشته های پوستین دوزی، نگار گری، تذهیب، کاشی کاری سنتی، منبت و معرق، چاپ باتیک، فرش و گلیم، نازک کاری چوب، سفال سرامیک و... به کشورهای پاکستان( کراچی، لاهور، اسلام آباد ) افغانستان ( کابل و جلال آباد ) و ترکمنستان ( مرو و داش آغوز ) برای نمایش آثار هنری خود اعزام می شوند.

بیدختی حضور هنرمندان در این کشورها را مثبت ارزیابی کرد و گفت: حضور هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی را به مردم کشورهای همسایه می شناساند.

معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: این امر به همت سازمان میراث فرهنگی استان با هماهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی استان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفته است.