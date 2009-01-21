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۲ بهمن ۱۳۸۷، ۹:۳۴

آثار هنرمندان خراسان رضوی در کشورهای همسایه به نمایش گذاشته می شود

آثار هنرمندان خراسان رضوی در کشورهای همسایه به نمایش گذاشته می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: همزمان با ایام مبارک دهه فجر صنعتگران صنایع دستی خراسان رضوی آثار خود را در کشورهای منطقه به نمایش خواهند گذاشت.

حسین خواجه بیدختی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: همزمان با ایام دهه فجر 24 نفر از هنرمندان استان با هدف معرفی فرهنگ و هنر متعالی ایرانی و گرامیداشت و یادآوری خاطره دهه مبارک فجر مهمان کشورهای همسایه پاکستان، افغانستان و ترکمنستان خواهند بود.

معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: این هنرمندان در رشته های پوستین دوزی، نگار گری، تذهیب، کاشی کاری سنتی، منبت و معرق، چاپ باتیک، فرش و گلیم، نازک کاری چوب، سفال سرامیک و... به کشورهای پاکستان( کراچی، لاهور، اسلام آباد ) افغانستان ( کابل و جلال آباد ) و ترکمنستان ( مرو و داش آغوز ) برای نمایش آثار هنری خود اعزام می شوند.

بیدختی حضور هنرمندان در این کشورها را مثبت ارزیابی کرد و گفت: حضور هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی را به مردم کشورهای همسایه می شناساند.

معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: این امر به همت سازمان میراث فرهنگی استان با هماهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی استان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفته است.

کد مطلب 819697

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