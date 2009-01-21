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۲ بهمن ۱۳۸۷، ۱۰:۲۶

اختصاص 217 میلیارد ریال اعتبار به آب آشامیدنی خراسان رضوی

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل بازسازی و حوادث غیرمترقبه استانداری خراسان رضوی گفت: 217 میلیارد و 800 میلیون ریال از کل اعتبارات خشکسالی طی اقدامات میان مدت و بلندمدت برای تامین آب آشامیدنی شهری و روستایی استان در نظر گرفته شد.

جواد عرفانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: اعتبار فوق در قالب 172 پرونده هزینه و اجرا می شود.

وی اضافه کرد: 81 میلیارد و 800 میلیون ریال از این اعتبار در قالب 144 پروژه به اجرای طرحهای اضطراری شهری و روستایی اختصاص می یابد و 110 میلیارد ریال نیز طی 17 پروژه برای طرحهای آبرسانی برای شهرهای نیازمند هزینه خواهد شد.

مدیرکل دفتر بازسازی و حوادث غیرمترقبه استانداری خراسان رضوی متذکر شد: امسال بدلیل وقوع خشکسالی شاهد کاهش آبدهی در حدود یکهزار و 719 لیتر بر ثانیه در مشهد بودیم که با حمایتهای دولت اختصاص اعتبارات ویژه به استان با اجرای طرحهای مختلف آبرسانی این کمبود حل شد.

وی ادامه داد: در همین راستا در سطح 143 روستای استان با حفر چاه و قنوات، کمبودهای آب آشامیدنی به میزان 300 لیتر بر ثانیه جبران شد.

عرفانیان به پرداخت 420 میلیارد ریال غرامت به کشاورزی از محل اعتبارات ویژه خشکسالی استان اشاره کرد و اظهار داشت:305 هزار تن خوراک دام نیز در میان دامداران و عشایر خسارت دیده توزیع شد.

وی خاطرنشان کرد: افزایش اعتبار صندوق بیمه محصولات کشاورزی به میزان 82 میلیارد ریال و ارائه کمکهای فنی اعتباری و تسهیلات در راستای اصلاح شیوه های آبیاری و توسعه آبیاری تحت فشار به مبلغ 480 میلیارد ریال نیز از اقدامات پیشگیرانه اخیر این دفتر بوده است.

کد مطلب 819711

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