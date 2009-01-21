60 درصد مردم سمنان تحت پوشش تامین اجتماعی هستند

رسول رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: 400 هزار نفر از مردم استان سمنان از خدمات بیمه تامین اجتماعی استفاده می‌کنند.

وی افزود: بیش از 125 هزار و 250 نفر از مردم استان سمنان بیمه شده این سازمان هستند که با احتساب افراد تحت تکفل این رقم به 400 هزار نفر می‌رسد.

به گفته وی، دو هزار و 300 مقرری‌بگیر بیمه بیکاری، 17 هزار و 865 نفر مستمری‌بگیر و 10 هزار بازنشسته نیز از خدمات تامین اجتماعی در استان سمنان بهره‌مند هستند.

وی با اشاره به اینکه در هشت ماهه امسال 430 میلیارد ریال به افراد زیرپوشش تامین اجتماعی در استان سمنان پرداخت شده است، اظهار داشت: این اداره کل ماهیانه بیش از 50 میلیارد ریال برای بازنشستگان این استان هزینه می‌کند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان سمنان از ایجاد کانون‌های بازنشستگی در شهرهای مختلف استان سمنان خبر داد و گفت: در حال حاضر سه کانون بازنشستگی در این استان به ثبت رسیده است که این تعداد به پنج کانون افزایش می‌یابد.