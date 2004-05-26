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۶ خرداد ۱۳۸۳، ۱۹:۰۸

الجزيره گزارش داد

سومين انفجار كراچي پاكستان را لرزاند

شبكه خبري الجزيره گزارش داد:هنوز ساعتي از دو انفجار خودرو بمب گذاري شده در نزديكي ساختمان فرهنگ آمريكا نگذشته بود كه سومين انفجار كراچي را لرزاند.

به گزارش خبرگزاري مهر،منابع پاكستاني امروز اززخمي شدن دستكم 17 تن براثرانفجاردوخودروبمبگذاري شده درمقابل ساختمان فرهنگي آمريكا درشهر بندري كراچي خبرداد  اما هنوزآماري ازتلفات انفجار سوم منتشر نشده است .
الجزيره به نقل ازسخنگوي پليس پاكستان گزارش داد: بندركراچي كه يكي ازبزرگترين مراكز اقتصادي و بازرگاني پاكستان به شمار مي رود، اخيرا به صحنه اعمال خشونت ازسوي گروههاي تندرو مسلح تبديل شده است.
اين گروههاي مسلح همواره با پيوستن پرويز مشرف رئيس جمهوري پاكستان به جنگي كه آمريكا به بهانه مبارزه با تروريسم در دنيا به راه انداخته است، مخالف هستند.

  

کد مطلب 81977

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