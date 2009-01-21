بیماران آلودگی هوا 10 درصد تختهای بیمارستانی را اشغال کرده اند

مهندس نعمت الله سیف در گفتگو با خبرنگار مهر به پیامدهای ناگوار آلودگی هوا اشاره کرد و افزود: موضوع هوا بر خلاف همه نیازهای حیاتی انسان از اهمیت ویژه ای برخوردار است به طوری که انسان می تواند 5 روز بدون آب و 5 هفته بدون غذا بماند اما نمی تواند 5 دقیقه بدون هوا باشد.

آلودگی هوا و انتشار آلاینده های سمی باعث جایگزینی مواد شیمیایی با اکسیژن می شود که این مسئله خود به خود باعث بروز و تشدید بیماریهای قلبی عروقی، کبدی، کلیوی، ریوی و گوارشی و... می شود.

کارشناس مسئول بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: طبق بررسیهای به عمل آمده در بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی حدود 10 درصد تختها در این بیمارستانها در طول سال خالی است که به دنبال تشدید آلودگی هوا در فصل سرما اشغال می شود.

سیف ادامه داد: این موضوع نشان می دهد که بار مراجعین به بیمارستانها به دلیل آلودگی هوا افزایش یافته و باید تدبیری برای کاهش آلودگی هوا اندیشیده شود.

آسم، بیماریهای انسدادی دستگاه تنفسی، سرطانهای ریه و مجاری تنفسی، بیماری قلبی و عروقی و حملات قلبی، عفونتهای دستگاه تنفسی فوقانی و سردرد از جمله بیماریهای عمده ناشی از آلودگی هواست که متاسفانه سلامت افراد تهدید می کند.

سیف با عنوان این مطلب که 75 تا 80 درصد آلودگی هوا ناشی از سوخت وسایل نقلیه است افزود: رخداد وارونگی هوا در فصل زمستان باعث می شود که آلودگی ناشی از وسایل نقلیه در سطح پایین باقی بماند و در نتیجه تنفس افراد را دچار مشکل سازد.

کارشناس مسئول بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: این وضعیت باعث افزایش بار مراجعه بیماران قلبی و تنفسی به اورژانس و مراکز درمانی می شود.

پیش از این منابع خبری از افزایش غیبت دانش آموزان به واسطه ناراحتیهای ناشی از افزایش آلودگی هوا خبر داده بودند.

این در حالی است که با توجه به ناسالم بودن هوا در مقیاس پیشنهادی سازمان جهانی بهداشت در سال 85 شهر تهران 330 روز آلوده بوده و در این سال 40 هزار و نهصد و پنجاوچهار ماموریت اورژانس تهران به جهت بیماریهای قلبی و عروقی انجام شده که در سال گذشته این ماموریتها 16 درصد افزایش یافته است.