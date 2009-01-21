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۲ بهمن ۱۳۸۷، ۹:۰۰

برزگر در گفتگو با مهر:

پایگاه های استعدادیابی فدراسیون کشتی در سراسر کشور راه اندازی می شود

پایگاه های استعدادیابی فدراسیون کشتی در سراسر کشور راه اندازی می شود

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس کمیته استعداد یابی فدارسیون کشتی کشور از راه اندازی پایگاه های استعداد یابی این فدارسیون در سراسر کشور خبر داد.

منصور برزگر در در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در راستای کشف و پرورش استعدادها و همچنین توجه بیشتر به ورزش کشتی در کلیه مناطق کشور پایگاه های استعداد یابی فدارسیون کشتی در تمامی استان ها راه اندازی می شود.

وی ادامه داد: این طرح با همکاری هیئت های کشتی استانها و همچنین سازمان آموزش و پرورش در سراسر کشور اجرا و در آن ضمن شناسایی استعدادهای کشتی آموزش های مقدماتی نیز به آنان ارائه خواهد شد.

رئیس کمیته استعداد یابی فدراسیون کشتی کشور بیان داشت: این کمیته در برنامه های کوتاه مدت خود سطح همکاری های فدراسیون کشتی و وزارت آموزش و پرورش را افزایش داده و ورزش کشتی را به مدارس خواهد برد.

برزگر در ادامه با اشاره به برنامه های بلند مدت کمیته استعداد یابی فدراسیون کشتی خاطرنشان کرد: آموزش اصولی کشتی و افزایش قدرت بدنی ورزشکاران این رشته با برگزاری دوره های مختلف آموزشی از دیگر برنامه های است که در دراز مدت روی آنها سرمایه گذاری خواهد شد.

وی عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر اکثر کشتی گیران کشور در ابتدای فعالیتشان به صورت حرفه ای آموزش نمی بینند و این معضل در آینده نیز مشکلات مختلفی را در حین مسابقه برای آنان به وجود می آورد که باید این مشکل در دوران نوجوانی و قبل از ورود به دنیای حرفه ای رفع شود.

رئیس کمیته استعداد یابی فدراسیون کشتی کشور در پایان گفت: اولین پایگاه استعداد یابی فدراسیون کشتی ماه آینده در استان کردستان راه اندازی و فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

کد مطلب 819859

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