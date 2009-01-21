پایگاه های استعدادیابی فدراسیون کشتی در سراسر کشور راه اندازی می شود

منصور برزگر در در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در راستای کشف و پرورش استعدادها و همچنین توجه بیشتر به ورزش کشتی در کلیه مناطق کشور پایگاه های استعداد یابی فدارسیون کشتی در تمامی استان ها راه اندازی می شود.

وی ادامه داد: این طرح با همکاری هیئت های کشتی استانها و همچنین سازمان آموزش و پرورش در سراسر کشور اجرا و در آن ضمن شناسایی استعدادهای کشتی آموزش های مقدماتی نیز به آنان ارائه خواهد شد.

رئیس کمیته استعداد یابی فدراسیون کشتی کشور بیان داشت: این کمیته در برنامه های کوتاه مدت خود سطح همکاری های فدراسیون کشتی و وزارت آموزش و پرورش را افزایش داده و ورزش کشتی را به مدارس خواهد برد.

برزگر در ادامه با اشاره به برنامه های بلند مدت کمیته استعداد یابی فدراسیون کشتی خاطرنشان کرد: آموزش اصولی کشتی و افزایش قدرت بدنی ورزشکاران این رشته با برگزاری دوره های مختلف آموزشی از دیگر برنامه های است که در دراز مدت روی آنها سرمایه گذاری خواهد شد.

وی عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر اکثر کشتی گیران کشور در ابتدای فعالیتشان به صورت حرفه ای آموزش نمی بینند و این معضل در آینده نیز مشکلات مختلفی را در حین مسابقه برای آنان به وجود می آورد که باید این مشکل در دوران نوجوانی و قبل از ورود به دنیای حرفه ای رفع شود.

رئیس کمیته استعداد یابی فدراسیون کشتی کشور در پایان گفت: اولین پایگاه استعداد یابی فدراسیون کشتی ماه آینده در استان کردستان راه اندازی و فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.