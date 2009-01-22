کم تحرکی زنان را در معرض بروز مشکلات استخوانی قرار داده است

حسین صافی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: تاکنون طرح تحقیقاتی درخصوص وضعیت ساختار جسمانی و اسکلتی در قشر زنان صورت نگرفته است اما به دلیل مشکلات تغذیه ای و کم تحرکی در بین دختران، این قشر در معرض بروز مشکلات ساختار استخوانی قرار دارند.

وی افزود: یکی از مهمترین دلایل بروز این عارضه در بین دختران تغذیه نامناسب بخصوص استفاده از نوشابه ها همچنین استفاده از غذاهای آماده است که جدا از مواد افزودنی دارای میزان زیادی کالری نیز هستند.

وی عنوان کرد: در کنار بحث تغدیه رژیم های غذایی نامناسب به خصوص در بین زنان در تناسب ساختار جسمانی تایر منفی می گذارد که در نهایت در مواردی منجر به صدمات جسمانی نیز خواهد شد.

صافی زاده افزود: عدم رعایت بهداشت حرکتی نیز سبب می شود ساختار اسکلتی تحت تاثیر قرار گیرد که این مسئله به خصوص در بین دانش آموزان دختر وجود دارد که باید طرز صحیح حرکات به وسیله معلمان بهداشت به دانش آموزان آموزش داده شود و در صورت مشاهده مشکلات اسکلتی در بین دانش آموزان در جهت رفع آن پیگیری های لازم انجام شود.

وی اضافه کرد: مهمترین مسئله در سلامت جامعه به خصوص برای زنان گرایش به ورزش است که به دلیل برخی محدودیت ها بخصوص در زمینه اماکن ورزشی اختصاصی بانوان، تحرک دختران کاهش یافته است.

وی تاکید کرد: جامعه به دلیل شرایط زندگی و ماشینی شدن از ورزش و فعالیت های بدنی فاصله گرفته است که عدم تحرک در کنار تغذیه نامناسب عواقب بدی را برای افراد به همراه دارد.