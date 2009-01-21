تزریق اعتبار تسهیلات مسکن مهر به شبکه های بانکی خراسان رضوی

محمد جواد محمدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: تسهیلات آماده سازی زمین واحدهای مسکونی طرح مسکن مهر که به بانک ها معرفی شده، پرداخت شده است و در صورت تکمیل پرونده های معرفی شده به بانک، تسهیلات آماده سازی به زودی پرداخت می شود.

استاندار خراسان رضوی گفت: بر اساس اعلام بانکهای عامل در استان، سهم خراسان رضوی از 24 هزار میلیارد ریال اعتبار تسهیلات مسکن مهر وارد شبکه بانکی استان شده است.

محمدی زاده گفت: برای تامین زمین مورد نیاز مسکن مهر در تمامی شهرستان های استان تصمیماتی برای کاهش بوروکراسی اداری گرفته شده است.

محمدی زاده افزود: به منظور شناسایی نارسایی های اجرایی طرح مسکن مهر در استان از دو ماه گذشته دفتر بازرسی استانداری مکلف شد با حضور در سازمان مسکن و شهرسازی، اداره کل تعاون و دیگر دستگاه های مربوطه روند اجرای طرح را بررسی کنند.