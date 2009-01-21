اختصاص تنها پنج میلیارد ریال برای جبران خسارت عشایر همدان

حسین شرفی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: مبلغ اختصاص یافته برای جبران خسارت ناشی از خشکسالی به عشایر بسیار ناچیز است .

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه خشکسالی به عشایر استان 200 میلیارد ریال خسارت وارد کرده است، مبلغ در نظر گرفته شده بسیار اندک بوده و امکان رفع نیازهای عشایر استان همدان را ندارد .

شرفی افزود: با وجود قولهای مساعد برای اختصاص مبلغ بیشتر برای جبران خسارت عشایر استان همدان اقدامی در این خصوص انجام نشده است .

وی با بیان اینکه دو میلیارد ریال برای تهیه علوفه، 700 میلیون ریال برای احداث آبشخور دامی و دو میلیارد ریال برای ساخت تانکرهای آب اختصاص یافته است، افزود: قرار بود که سه میلیارد ریال برای تهیه علوفه و چهار میلیارد ریال برای خرید تانکرهای آب محوردار اختصاص یابد که از میزان تعیین شده، مبلغ کمتری اختصاص یافت .

شرفی با بیان اینکه همه شهرستان های استان همدان به غیر از رزن و کبودرآهنگ دارای عشایر هستند، افزود: عشایر استان همدان قشلاق خود را به شهرهای ایلام، خوزستان، کرمانشاه و لرستان می روند .

وی افزود: 75 درصد عشایر استان همدان کوچ رو و 25 درصد عشایر استان همدان نیمه کوچ رو هستند .

شرفی با بیان اینکه عشایر استان همدان دارای 710 هزار راس دام هستند، افزود: عشایر این استان تولید کننده کشک، پشم و گوشت هستند .