اختصاص تنها پنج میلیارد ریال برای جبران خسارت عشایر همدان

حسین شرفی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: مبلغ اختصاص یافته برای جبران خسارت ناشی از خشکسالی به عشایر بسیار ناچیز است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه خشکسالی به عشایر استان 200 میلیارد ریال خسارت وارد کرده است، مبلغ در نظر گرفته شده بسیار اندک بوده و امکان رفع نیازهای عشایر استان همدان را ندارد.
شرفی افزود: با وجود قولهای مساعد برای اختصاص مبلغ بیشتر برای جبران خسارت عشایر استان همدان اقدامی در این خصوص انجام نشده است.
وی با بیان اینکه دو میلیارد ریال برای تهیه علوفه، 700 میلیون ریال برای احداث آبشخور دامی و دو میلیارد ریال برای ساخت تانکرهای آب اختصاص یافته است، افزود: قرار بود که سه میلیارد ریال برای تهیه علوفه و چهار میلیارد ریال برای خرید تانکرهای آب محوردار اختصاص یابد که از میزان تعیین شده، مبلغ کمتری اختصاص یافت.
شرفی با بیان اینکه همه شهرستان های استان همدان به غیر از رزن و کبودرآهنگ دارای عشایر هستند، افزود: عشایر استان همدان قشلاق خود را به شهرهای ایلام، خوزستان، کرمانشاه و لرستان می روند.
وی افزود: 75 درصد عشایر استان همدان کوچ رو و 25 درصد عشایر استان همدان نیمه کوچ رو هستند.
شرفی با بیان اینکه عشایر استان همدان دارای 710 هزار راس دام هستند، افزود: عشایر این استان تولید کننده کشک، پشم و گوشت هستند.
مدیر امور عشایری استان همدان خاطرنشان کرد: جمعیت عشایر استان همدان 11 هزار و 393 نفر در قالب چهار ایل یارمطاقلو، ترکاشوند، جمیش و حسنوند است.
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