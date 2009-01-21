حجم عمده از آلودگی هوای مشهد ناشی از خرابی خودروها است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد حسین آقامیری صبح امروز در نشستی خبری در محل اداره کل منابع طبیعی استان با اشاره به آلودگی هوای مشهد در چند روز اخیر افزود: سالانه 491 هزار و 350 تن مواد آلوده کننده از مصرف سوخت فسیلی به هوای شهر مشهد وارد می شود که نقش بسیار مهمی در افزایش آلودگی هوای سطح شهر دارد.

مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: حجم عمده ای از آلودگی هوای مشهد ناشی از خرابی اتومبیلها است و شمار بالایی از خودروها در استان مراحل معاینه فنی را انجام نداده اند.

آقامیری با اشاره به اینکه روزانه بیش از 400 هزار خودرو در مشهد تردد می کنند، تصریح کرد: معاینه فنی خودروها 30 درصد از حجم آلودگی هوا می کاهد.

وی با اشاره به گازسوز شدن 177 کوره آجرپزی و هزار و 202 واحد صنعتی گفت: در همین راستا بیش از 95 درصد تاکسیها، 350 دستگاه اتوبوس و 23 هزار دستگاه وسیله شخصی، گازسوز شده است که نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا داشته است.

مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با اشاره به اینکه 70 درصد آلودگی هوا در این استان ناشی از کاربرد سوختهای فسیلی است، گفت: 12 درصد آلودگی خانگی، 13 درصد از صنایع و پنج درصد سایر منابع آلوده کننده هستند.