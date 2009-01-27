رضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر گفت: طی مذاکراتی که با شرکت سهامی نمایشگاههای ایران صورت گرفته توافق شده تا شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی چاپ شهریور ماه سال آینده برگزار شود.

وی افزود: به دلیل اینکه زمان برگزاری نمایشگاه چاپ درفصل زمستان نامناسب بود پیشنهاد کردیم زمان آن در یکی از ماههای تابستان و یا اوایل پاییز باشد به همین دلیل قرار شد تا این نمایشگاه همزمان با اولین دوره نمایشگاه اکو در اواخر تابستان برگزار شود.

رضایی همچنین از رایزنیهای صورت گرفته برای سپردن برگزاری نمایشگاه شانزدهم با اجرای نمایشگاه بین‌المللی چاپ دوسلدورف آلمان خبر داد و تصریح کرد: این راهکار موجب می شود از یک طرف انگیزه کشورهای دیگر برای شرکت در این نمایشگاه بیشتر شود واز طرف دیگر پوششهای رسانه‌ای از آن گسترده‌تر باشد.

وی ادامه داد: نمایشگاه بین‌المللی دوسلدورف که در بین سایر نمایشگاههای تخصصی چاپ در سطح جهان مقام نخست را دارد معتبرترین نمایشگاه است که هر سال شرکت کنندگان زیادی از چاپخانه‌داران جهان را جذب می‌کند.

رضایی در ادامه با انتقاد از زمان برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی چاپ و بسته بندی گفت: فصل سرما زمان مناسبی برای برگزاری نمایشگاه نیست. امسال به دلیل ترس از شرایط نامناسب آب هوایی نتوانستیم از کشورهای زیادی برای شرکت در نمایشگاه دعوت کنیم.

وی در پایان اذعان کرد: از سال آینده علاوه بر کشورهای آسیای میانه از دیگر کشورها نیز برای شرکت در این نمایشگاه دعوت خواهیم کرد.