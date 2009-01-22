به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال بانوان امارات نخستین دیدار دوستانه خود را فردا مقابل تیم ملی کشورمان برگزار می‌کند. تیم بسکتبال جوانان و تیم‌های باشگاهی نوروزیان و شهرداری تهران حریفان دیگر ملی‌پوشان اماراتی هستند.

حضور تیم ملی بسکتبال بانوان امارات در ایران و برگزاری دیدارهای دوستانه با نمایندگان کشورمان به منظور گرامیداشت سی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی صورت گرفته است.

برنامه بازی‎های تیم ملی بسکتبال امارات در تهران به این شرح است:

جمعه - 4/11/87

* تیم ملی ایران - تیم ملی امارات

یک شنبه - 6/11/87

* تیم بسکتبال جوانان - تیم ملی امارات

سه شنبه - 8/11/87

* تیم نوروزیان تهران - تیم ملی امارات

پنجشنبه - 10/11/87

* تیم شهرداری تهران - تیم ملی امارات

تمامی دیدارها ساعت 14 و درسالن الغدیر تهران برگزار خواهد شد.