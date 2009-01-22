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۳ بهمن ۱۳۸۷، ۱۰:۳۱

برای دیدار با تیم‌های بانوان؛

بسکتبالیست‌های امارات به تهران آمدند/ برگزاری 4 دیدار دوستانه

بسکتبالیست‌های امارات به تهران آمدند/ برگزاری 4 دیدار دوستانه

تیم ملی بسکتبال بانوان امارات به دعوت مسئولان فدراسیون بسکتبال ایران و به منظور برپایی اردوی تدارکاتی در تهران و انجام چهار دیدار دوستانه روز گذشته وارد کشورمان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال بانوان امارات نخستین دیدار دوستانه خود را فردا مقابل تیم ملی کشورمان برگزار می‌کند. تیم  بسکتبال جوانان و تیم‌های باشگاهی نوروزیان و شهرداری تهران حریفان دیگر ملی‌پوشان اماراتی هستند.

حضور تیم ملی بسکتبال بانوان امارات در ایران و برگزاری دیدارهای دوستانه با نمایندگان کشورمان به منظور گرامیداشت سی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی صورت گرفته است.

برنامه بازی‎های تیم ملی بسکتبال امارات در تهران به این شرح است:

جمعه - 4/11/87
* تیم ملی ایران - تیم ملی امارات

یک شنبه - 6/11/87  
* تیم بسکتبال جوانان - تیم ملی امارات

سه شنبه - 8/11/87  
* تیم نوروزیان تهران - تیم ملی امارات 

پنجشنبه - 10/11/87  
* تیم شهرداری تهران - تیم ملی امارات

تمامی دیدارها ساعت 14 و درسالن الغدیر تهران برگزار خواهد شد. 

کد مطلب 820072

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