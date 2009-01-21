حمید کللی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن مساعد ارزیابی کردن شرایط این تیم برای دیدار با دیهیم اهواز گفت: باید در این دیدار پیروز شویم تا اختلاف امتیازات خود را با تیمهای تعقیب کننده افزایش دهیم.
وی ادامه داد: ما یکی از بیحاشیه ترین و باانگیزهترین تیمهای فوتبال ایران را در اختیار داریم و همین موضوع رمز موفقیتمان در فصل جاری لیگ دسته اول است. با توجه به نتایجی که در نیم فصل نخست کسب کردیم، در صورت تداوم این روند شرایط ما برای صعود و حضور در لیگ برتر مساعد است و می توانیم یکی از تیمهای حاضر در نهمین دوره لیگ برتر باشیم.
سرمربی تیم فوتبال شاهین پارس جنوبی خاطر نشان کرد: نباید زیاد به قهرمانی در نیم فصل نخست فکر کنیم زیرا در نیم فصل دوم بازیهای سختتری را پیش رو داریم. برای موفقیت در مرحله دوم مسابقات لیگ دسته اول از مسئولان باشگاه خواهان جذب چند بازیکن جدید شدهام، تا در آن رقابتهای مهم و حساس با مشکل مواجه نشویم.
کللی فرد در پایان گفت: امیدوارم هرچه زودتر مشکلات موجود در برنامهریزی مسابقات لیگ دسته اول برطرف شود تا تیمها برای رسیدن به اهداف ترسیمی خود دچار مشکلی نشوند.
دیدار تیمهای فوتبال دیهیم اهواز و شاهین پارس جنوبی در چارچوب هفته سیزدهم و پایانی از نیم فصل اول مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور ساعت 14:15 روز پنجشنبه در ورزشگاه تختی اهواز برگزار می شود.
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