  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲ بهمن ۱۳۸۷، ۸:۴۶

سال نجوم در مهر - 66

دیسکاوری برای پرتاب آماده می شود

دیسکاوری برای پرتاب آماده می شود

فضانوردان مأموریت روزهای آینده شاتل دیسکاوری وارد مرکز فضایی کندی شدند تا آخرین تمرینات لازم برای شرکت در این مأموریت را سپری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مأموریت تحت عنوان STS-119 انجام می شود و قرار است در جریان آن آرایه های خورشیدی و تیرچه S6 ایستگاه فضایی بین المللی در این ایستگاه نصب شود.

لی آرکامبوت فرمانده شاتل در این مأموریت در بدو ورود به مرکز فضایی کندی گفت: ما دلهره های خاص خود را نسبت به این مأموریت داریم.

در جریان این مأموریت و با افزایش قابلیتهای الکتریکی ایستگاه فضایی این ایستگاه قادر خواهد شد تا محیط بهتری را برای ساکنان آن رقم بزند.

بر اساس گزارش ناسا، همچنین تجهیزات پردازش آب و سامانه های محافظت از جان فضانوردان نیز بهبود خواهد یافت.

این مأموریت دوازدهم فوریه (بیست و چهارم بهمن) آغاز و تا دو هفته به طول خواهد انجامید.

کد مطلب 820078

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها