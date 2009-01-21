دیسکاوری برای پرتاب آماده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این مأموریت تحت عنوان STS-119 انجام می شود و قرار است در جریان آن آرایه های خورشیدی و تیرچه S6 ایستگاه فضایی بین المللی در این ایستگاه نصب شود.

لی آرکامبوت فرمانده شاتل در این مأموریت در بدو ورود به مرکز فضایی کندی گفت: ما دلهره های خاص خود را نسبت به این مأموریت داریم.

در جریان این مأموریت و با افزایش قابلیتهای الکتریکی ایستگاه فضایی این ایستگاه قادر خواهد شد تا محیط بهتری را برای ساکنان آن رقم بزند.

بر اساس گزارش ناسا، همچنین تجهیزات پردازش آب و سامانه های محافظت از جان فضانوردان نیز بهبود خواهد یافت.

این مأموریت دوازدهم فوریه (بیست و چهارم بهمن) آغاز و تا دو هفته به طول خواهد انجامید.