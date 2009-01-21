کاهش 32 درصدی تصادفات جاده ای در محورهای مواصلاتی خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد سعید حسین پور صبح امروز در جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان خراسان رضوی افزود: امیدواریم با اجرای طرح زمستانی و تلاش دستگاه های ذیربط در زمینه اطلاع رسانی قوی و آموزش رانندگان برای رانندگی در شرایط دشوار این رقم در زمستان سال جاری کاهش یابد.

وی با اشاره به تلاش هر ساله دستگاه های ذیربط برای سهولت و امنیت رفت و آمد در راه ها، گفت: هر چند بر اساس پیش بینی های سازمان هواشناسی، برودت و یخ بندان امسال، به شدت سال گذشته نخواهد بود اما تمهیدات لازم باید اندیشیده شود.

حسین پور هماهنگی میان دستگاه های مربوط را برای افزایش بهره وری و تحقق اهداف شورای همتا در استان ضروری خواند و افزود: در همین راستا اجرای طرح مطالعاتی استقرار بخش های ذیربط ساماندهی وضعیت راه های مواصلاتی در جاده های استان ضروری است.

معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: به منظور خدمات رسانی شایسته به مردم عزیز استان و زائران امام رضا (ع) در زمستان باید با توجه به نیاز و وضعیت ترافیکی جاده ها، اماکن مناسب برای استقرار دستگاه های امدادی، پشتیبانی، راهداری و پلیس راه شناسایی شود.

وی از انعقاد توافقنامه ای میان وزارت راه و ترابری و وزارت کشور جهت اختصاص اعتبارات ویژه برای تجهیز ناوگان وسایل نقلیه سنگین راهداری خبر داد و گفت: هرچه زودتر باید سهم خراسان رضوی از این مبلغ تعیین شده و صرف تجهیز ناوگان شود.

در این جلسه همچنین مدیرکل راه و ترابری خراسان رضوی از استقرار 70 اکیپ برفروبی در 60 نقطه و 18 گردنه برفگیر در جاده های خراسان رضوی خبر داد.

آیت الله هاشمی نسب گفت: به منظور سهولت رفت و آمد هم استانی ها و زائران امام رضا (ع) و مسافران در جاده های مواصلاتی استان، علاوه بر استقرار 465 دستگاه خودروی سبک و سنگین و 791 نفر نیروی انسانی در جاده های استان، نیروهای برف روب زمستانی و اکیپ گشت های نوروزی نیز به ارائه خدمت می پردازند.

وی با اشاره به 344 کیلومتر طول گردنه های خراسان رضوی گفت: در 27 نقطه از 60 نقطه استقرار نیروهای خدمات رسانی جاده ای استان برای اسکان اضطراری مسافران در راهدارخانه ها تمهیدات لازم اندیشیده شده است.

هاشمی نسب همچنین از اختصاص 38 میلیارد ریال برای خرید ماشین آلات سبک و سنگین جهت تجهیز ناوگان راهداری خراسان رضوی خبر داد.