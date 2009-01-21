دستاوردهای انقلاب باید برای هموطنان خارج از کشور تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، قهرمان رشید عصر روز گذشته در جلسه ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی در استانداری خراسان رضوی افزود: انقلاب اسلامی ایران، انقلاب غلبه مستضعفین بر مستکبران است و باید برنامه های دهه فجر به گونه ای اجرا شود که اتحاد در میان مردم و اقوام و مذاهب مختلف موج بزند.

وی با اشاره به تلاش بی وقفه عوامل استکبار و در راس آن آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: علاوه بر تلاش بیگانگان در راستای ایجاد تفرقه در میان امت اسلام و در مرحله بعد شیعه و سنی، امروز با حمایت ایران از برادران سنی خود در غزه شاهد خنثی شدن این توطئه ها هستیم.

رشید اتفاقات رخ داده در سطح جهان طی چند سال اخیر و رسوایی چهره خونخوار اسرائیل برای مردم جهان را از اتفاقات مهم دنیا خواند و افزود: در دهه فجر امسال باید به این موضوعات توجه شود.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی اظهار داشت: موضوع غزه منحصر به فلسطین و مسلمانان و جهان عرب و اسلام نیست بلکه به جهان بشریت مرتبط است.

وی ادامه داد: مقاومتی که موجب پیروزی مقاومت به اسرائیل شد برگرفته از فرهنگ ایثار و شهادت طلبی مردم ایران در زمان انقلاب اسلامی است که باید در دهه فجر به آن پرداخت.

رشید خواستار حضور با شکوه مردم در مراسم سر دادن شعار ا... اکبر در شب 22 بهمن شد و گفت: غبارروبی مزار شهدا در استان و حتی در روستاها ضروری است چرا که این انقلاب مدیون خون شهدا است.

در این جلسه همچنین سید محمد سلطانی مسئول شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از روند اجرای برنامه های ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی خبر داد و گفت: پنج هزار جلد کتاب در مورد انقلاب اسلامی و 100 هزار پوستر با موضوع انقلاب اسلامی و غزه به چاپ رسیده و 11 مکان تاریخی در مشهد و پنج مکان تاریخی انقلاب نیز در شهرستانها شناسایی شده است که با نصب الواح سنگی و نمادهای تاریخی، مستند سازی می شود.

وی گلباران ماکت هواپیمای ورود امام به تهران، مانور یک هزار و 357 موتور سوار از فرودگاه تا حرم مطهر امام رضا (ع) و اجرای سرود ورود امام خمینی (ره) توسط یک هزار و 357 دانش آموز را از دیگر برنامه ها اعلام کرد و گفت: نماز شکر نیز در بین الصلاتین نماز جمعه برگزار می شود