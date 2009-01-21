حجت الاسلام مرتضی وافی در گفتگو با مهر: ضعف اعتقادی عامل گرایش به خرافات است

حجت الاسلام مرتضی وافی مدیر مرکز مطالعات راهبردی خیمه در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با خرافات و مبارزه با آن در جامعه گفت: در طول تاریخ همواره عده ای از جهالت عده ای دیگر استفاده کرده و زمینه و بستر رشد انحراف را فراهم کرده اند به طوری که می توان گفت علت رشد انحرافات خرافات، جهالت است.

وی افزود: بنا بر نظر کارشناسان طی 15 سال گذشته تعداد مدعیان ارتباط با امام زمان برابر با حدود 400 سال گذشته بوده است.

مدیر مرکز مطالعات راهبردی خیمه گفت: کسانی برای سودجویی و به جیب زدن مبالغ مادی و تأمین مسائل معیشیتی خود حاضر شده اند که با احساسات و عواطف مردم بازی کرده و از اعتقاد زلال مردم در مسائل دینی مذهبی و فرهنگی برای اینکه خود را تأمین کنند سود می برند.

وی برخی علل ایجاد خرافه را به ضعف اعتقادی نسبت داد که عده ای از این عامل استفاده کرده و آن را در جامعه ترویج می دهند.

مدیر عامل بنیاد فرهنگی البرز سومین عامل را کمبود محبت و بی توجهی در جامعه به برخی افراد در دانست که برای ترمیم بی توجهی ها و عقده های روانی دست به برخی کارهایی زده اند برای این که مورد توجه قرار گیرند.

وی افزود: گاهی هیج کدام از علل یاد شده عمل اشاعه خرافات نیست، این خرافات حاصل توطئه ای برنامه ریزی شده است، پشت این جریان یک تفکر و برنامه حساب شده وجود داد که بعد از مدتی نادرستی آن کشف می شود. یکی از موارد که به دامن زدن خرافات و موهومات کمک می کند عدم اطلاع رسانی و آگاهی رسانی مناسب توسط کارشناسان و متولیان فرهنگی و دینی است .

مدیر عامل نشریه خیمه تصریح کرد: در بخش آگاه سازی و آموزش لازم به افرادی که بیشتر از سایرین در معرض این خطرات قرار دارند باید آگاهانه عمل کنیم. ضعف آموزشها در این مسائل بیشتر بوده و خصوصا بخش جوان که طالب زیبایی، سنت شکنی و جذب مسائل جدید چون عرفانهای ساختگی است.

وافی با اشاره به اینکه مخاطب و مردم جامعه آموزش سطحی دریافت می کنند، گفت: اگر آموزش عمیق باشد نفوذ پیدا کرده و جلوی ادعاها و توسعه خرافات و انحرافهای فکری گرفته می شود.

وی جو زدگی را یکی از دیگر مشکلات مردم جامعه ما دانست و اظهار داشت: این امر به سطحی زدگی منتهی و باعث شده مردم به اصل جریان فکر نکنند. اطلاع رسانی باید همه جانبه باشد و در قالبهای مختلف رسانه ای با مدیریت رسانه ای ویژه مورد تأکید قرار گیرد، وقتی آموزشها سطحی باشد خود یک جریان جدید برای القای برخی انحرافها باز می کند.

مدیر مرکز مطالعات راهبردی خیمه ایجاد روحیه امید و نشاظ در مردم را در بحث مبارزه با خرافات به عنوان یک نکته ظریف توصیف کرد و گفت: افسردگی ها، ناامیدیها و یأسها، انسانها را به سمت فضاهایی می برد که امیدوارند در این فضاها مطلوب خود را پیدا کنند، چه در رابطه توجه به برخی چهره ها و اشخاص و چه با توسل پیدا کردن به اشیا و اجسامی که هیچ ارتباط خاصی با مطلب مورد نظر ندارد.

وی اضافه کرد: اگر بتوانیم در رفتارها، برنامه های مجریان فرهنگی و افراد مرتبط با نسل جوان روحیه نشاط ، سرزندگی و امید را در تأمین کنیم، اقشارمختلف را از دام بحران هویت نجات داده ایم .

دبیر شورای عالی فرهنگی و برنامه ریزی مسجد مقدس جمکران اعتقاد دارد: یک بخش کار فرهنگی و ایجابی است اما نباید برای جلوگیری از رشد این فضا از کارهای سلبی دولت به صورت ساماندهی شده غافل شویم.

وی همچنین فرقه گرایی ها و ترویج برخی تفکرهای عرفانی کاذب را به عنوان چالشی دیگر مورد یادآوری قرار داد و گفت: چاپ و توزیع ترجمه برخی از کتب وارداتی که در قالب مضامین عرفانی ارائه می شود و با پوشش جذابی در رابطه شناخت خود، پیدا کردن خود ارائه می شود و ترجمه بدون تدبیر برخی از کتب وارداتی، توزیع، انتشار و فروشهای عجیب آن باعث شده جوانان در راهها ، فکرها و فضاهایی قرار گیرند که مطلوب دین نیست.