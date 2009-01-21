تفکری: 15 مجوز چاپ قرآن کریم صادر شد

حسن تفکری مدیرکل دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم سازمان دارالقرآن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مجوزهای چاپ و نشر پاییز اظهار داشت: در مهر ماه اجزای تصحیح شده 1679 جزء، 24 مجوز چاپ برای قرآنهای کمتر از 30 جزء با شمارگان 350 هزار نسخه، 44 مجوز چاپ برای قرآنهای کامل با شمارگان 396 هزار نسخه ، 14 مجوز نشر برای قرآنهای کمتر از 30 جزء با شمارگان 820 هزار نسخه، 39 مجوز نشر برای قرآنهای کامل با شمارگان 445 هزار نسخه از آنها به شمار می روند.

تفکری در مورد مجوزهای آبان ماه گفت: تعداد اجزاء تصحیح شده 2327 ، 13 مجوز چاپ برای قرآنهای کمتر از 30 جزء با شمارگان 816 هزار نسخه، 18 مجوز چاپ برای قرآنهای کامل با شمارگان 102 هزار نسخه، 13 مجوز نشر قرآن برای قرآنهای کمتر از 30 جزء با شمارگان 671 هزار نسخه، 35 مجوز نشر قرآن برای قرآنهای کامل با شمارگان 310 هزار نسخه از آنها به شمار می روند.

وی با ارائه آماری از آذر ماه یادآور شد: در این ماه 15 مجوز چاپ برای قرآنهای کامل در شمارگان 245 هزار نسخه، 9 مجوز چاپ هم برای قرآنهای کمتر از 30 جزء با شمارگان 190 هزار صادر شد.