دعوت از 11 تیم اروپایی و آسیایی/ برگزاری مسابقات در 2 استان

به گزارش خبرنگار مهر، ایتالیا، آلمان، ترکیه، گرجستان، لبنان، قزاقستان، اردن، سوریه، ترکمنستان، افغانستان و عراق کشورهایی هستند که دعوت‎نامه فدارسیون بسکتبال ایران را برای حضور در مسابقات بین‌المللی دهه فجر دریافت کرده‎اند.

حسن نوربخش، مسئول کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال ضمن بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: استان‎های آذربایجان شرقی (تبریز) و هرمزگان (بندرعباس) میزبان مسابقات بسکتبال بین‎المللی دهه فجر در سال جاری هستند.

وی تصریح کرد: این رقابت‎ها به طور همزمان یا به فاصله حداکثر چند روز در تبریز و بندرعباس برگزار می شود اما هنوز تاریخ دقیق بازی‏ها تعیین نشده است. آنچه مسلم است این مسابقات در بهمن ماه برگزار خواهد شد.

مسئول کمیته مسابقات فدارسیون بسکتبال با اشاره به تیم‎های اعزامی به محل برگزاری بازی‌ها تاکید کرد: بر اساس تعداد تیم‎هایی که به ایران سفر می کنند، شرکت کنندگان در تورنمنت هر یک از شهرهای تبریز و بندرعباس مشخص می شود. ضمن اینکه علاوه بر نماینده استان‌های میزبان و البته در صورت امکان یکی از تیم‎های نوجوانان یا جوانان را هم درمسابقات شرکت می دهیم.