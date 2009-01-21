دعوت از 11 تیم اروپایی و آسیایی/ برگزاری مسابقات در 2 استان

به گزارش خبرنگار مهر، ایتالیا، آلمان، ترکیه، گرجستان، لبنان، قزاقستان، اردن، سوریه، ترکمنستان، افغانستان و عراق کشورهایی هستند که دعوتنامه فدارسیون بسکتبال ایران را برای حضور در مسابقات بینالمللی دهه فجر دریافت کردهاند.
حسن نوربخش، مسئول کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال ضمن بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: استانهای آذربایجان شرقی (تبریز) و هرمزگان (بندرعباس) میزبان مسابقات بسکتبال بینالمللی دهه فجر در سال جاری هستند.
وی تصریح کرد: این رقابتها به طور همزمان یا به فاصله حداکثر چند روز در تبریز و بندرعباس برگزار می شود اما هنوز تاریخ دقیق بازیها تعیین نشده است. آنچه مسلم است این مسابقات در بهمن ماه برگزار خواهد شد.
مسئول کمیته مسابقات فدارسیون بسکتبال با اشاره به تیمهای اعزامی به محل برگزاری بازیها تاکید کرد: بر اساس تعداد تیمهایی که به ایران سفر می کنند، شرکت کنندگان در تورنمنت هر یک از شهرهای تبریز و بندرعباس مشخص می شود. ضمن اینکه علاوه بر نماینده استانهای میزبان و البته در صورت امکان یکی از تیمهای نوجوانان یا جوانان را هم درمسابقات شرکت می دهیم.
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