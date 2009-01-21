به گزارش خبرنگار مهر، حسین باقری امروز چهارشنبه در مراسم آغاز کارگاه مدیریت آموزشی مدیریت بحران شش استان کشور در ساری با اشاره به نقش مدیریت بحران در زمان حوادث گفت: در مدیریت بحران، پنج دقیقه اول بعد از وقوع سیل و ۷۲ ساعت بعد از وقوع زلزله با ارزش‌ترین زمان برای کمک ‌رسانی است.

وی افزود: سالانه ۳۷ هزار نفر ناشی از حوادث جاده‌ای درکشور جان خود را از دست می‌دهند.

باقری از اجرای طرح مقابله با حوادث در نوروز امسال خبر داد و اهداف برگزاری این کارگاه منطقه‌ای را گسترش ادبیات مشترک مدیریت بحران در حوزه طبیعی، ایجاد هم‌ذهنی بین مدیران، سامان‌بخشی دانسته‌های مدیران درباره بحران، توسعه فرهنگ کار جمعی در مدیریت بحران و تمرین و طراحی طرح‌های نمونه بحران استانی برشمرد.

وی خاطر‌نشان کرد: در دو روز نخست این کارگاه، مدیریت جستجو و نجات، مدیریت اسکان و تغذیه اضطراری با حضور مدیران و کارشناسان، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

نماینده ولی فقیه در مازندران و امام جمعه ساری نیز در این مراسم‌ با اشاره به حادثه‌ خیز بودن کشورمان، مدیریت بر بحران را استراتژی اساسی برای مهار حوادث عنوان کرد.

آیت الله نورالله طبرسی از این دنیا به ‌عنوان عالم چند سویه یاد‌ و خاطر‌نشان کرد: مدیریت بحران در کاهش خسارت‌ها بسیار مهم است.

وی با اشاره به اختصاص برخی از حوادث کشور مربوط به دریا در کشور خواستار ملی شدن دریا در برنامه‌ریزی کلان کشور شد و ادامه داد: تلفات ناشی از حوادث باید در کشور کاهش یابد.

در کارگاه سه‌ روزه مدیریت بحران کشور، مدیران و کارشناسان بحران از استان‌های مازندران، تهران، سمنان، قم، مرکزی، و قزوین و دستگاه‌های مرتبط با حوادث حضور دارند.