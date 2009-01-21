نسبت تصمیم با باور در فلسفه ذهن

شما باید میان رفتن به سینما یا پیاده­روی انتخاب کنید. چشم­اندازهای این گزینش­ها می­توانستند برای شما ارزش­ها یا امکانات متفاوتی داشته باشند و این ارزش­ها یا فایده­ها ممکن است از شرایط محتمل بسیاری تاثیرپذیرند. به طور مثال ممکن است از پیاده­روی بیش از سینما رفتن لذت ببرید اما اگر باران ببارد موضوع از این قرار نباشد. اولویت کلی شما به­وسیلۀ فایده یا خواست مرتبط با نظرهایی که به­وسیلۀ احتمال آن­ها ارزیابی می­شود معین می­گردد. اگر احتمال باران آمدن اندک باشد مناسب است که به راه­پیمایی بروید در غیر این صورت فیلم دیدن را انتخاب می­کنید.

احتمالات و فواید از جهت عددی قابلیت بیان شدن را دارا هستند و نظریۀ تصمیم می­تواند تعین صوری دقیقی را مشخص کند. یک نتیجه این نظریه این است که مشروط به اولویت­های یک عامل برای انواع اعمال، امکان این امر هست که یک وظیفه فرید را از امکانات فواید برای آن عامل، استنتاج کنیم. این نکته آشکار می­کند که نظریۀ تصمیم یک نظریۀ تجربی سر راست است: ما امکانات و فوایدی - باورها و خواست ها- را مفروض می­گیریم و فرضیۀ خودمان را با اشاره به اولویت­های عامل آزمون می‌کنیم.

این پدیده گمراه­کننده است. نظریۀ تصمیم ممکن است به­عنوان مهیاکنندۀ چارچوبی به حساب آید که در درون آن چارچوب می­توانیم مشخصه­های ساختاری مهم تصمیم­گیری انسانی را نشان دهیم. از این جنبه این امر شبیه نظام­های هماهنگ­کننده یا نظام­های آشنای اندازه­گیری هستند که در مورد آن­ها من البته باید اکنون بیش­تر سخن بگوییم. برای این لحظه اما ما فقط باید اشاره کنیم که بر طبق دیدگاه دیویدسون، یک نظریۀ تفسیر، نظریه ت ، شامل دو مؤلفه است: (1) یک نظریۀ تارسکی­مانند از صدق، نظریۀ ص و (2) یک نظریۀ تصمیم.

برهان برای نظریۀ تفسیر شامل حالات عامل در مورد جملات بیان­شده است و بیش­تر به صورت ویژه­ای حالت صدق در دسترس است. درست نظیر مورد نظریۀ تصمیم رایج باورها و خواست­های عامل (که به­عنوان امکان­ها و فواید فهم می­شوند) برای تعیین اولویت­های آنها در نظر گرفته می شوند و در مورد نظریه تفسیر باورها، خواست ها و معانی عامل (شرایط صدق که با جملات در پیوند هستند) در نظر گرفته می­شوند تا تعیین کنند که آن عامل­ها چه جملاتی را صادق در نظر می­گیرند. با تفسیر ما شما در واقع نظریه­ای را بسط می­دهید که جهانی از باورها، خواست­ها و معانی را به من نسبت می­دهد و این با جملاتی محدود و مقید می­شود که شما فکر می­کنید ما صادق فرض کرده­ایم.