نسبت تصمیم با باور در فلسفه ذهن

شما باید میان رفتن به سینما یا پیادهروی انتخاب کنید. چشماندازهای این گزینشها میتوانستند برای شما ارزشها یا امکانات متفاوتی داشته باشند و این ارزشها یا فایدهها ممکن است از شرایط محتمل بسیاری تاثیرپذیرند. به طور مثال ممکن است از پیادهروی بیش از سینما رفتن لذت ببرید اما اگر باران ببارد موضوع از این قرار نباشد. اولویت کلی شما بهوسیلۀ فایده یا خواست مرتبط با نظرهایی که بهوسیلۀ احتمال آنها ارزیابی میشود معین میگردد. اگر احتمال باران آمدن اندک باشد مناسب است که به راهپیمایی بروید در غیر این صورت فیلم دیدن را انتخاب میکنید.
احتمالات و فواید از جهت عددی قابلیت بیان شدن را دارا هستند و نظریۀ تصمیم میتواند تعین صوری دقیقی را مشخص کند. یک نتیجه این نظریه این است که مشروط به اولویتهای یک عامل برای انواع اعمال، امکان این امر هست که یک وظیفه فرید را از امکانات فواید برای آن عامل، استنتاج کنیم. این نکته آشکار میکند که نظریۀ تصمیم یک نظریۀ تجربی سر راست است: ما امکانات و فوایدی - باورها و خواست ها- را مفروض میگیریم و فرضیۀ خودمان را با اشاره به اولویتهای عامل آزمون میکنیم.
این پدیده گمراهکننده است. نظریۀ تصمیم ممکن است بهعنوان مهیاکنندۀ چارچوبی به حساب آید که در درون آن چارچوب میتوانیم مشخصههای ساختاری مهم تصمیمگیری انسانی را نشان دهیم. از این جنبه این امر شبیه نظامهای هماهنگکننده یا نظامهای آشنای اندازهگیری هستند که در مورد آنها من البته باید اکنون بیشتر سخن بگوییم. برای این لحظه اما ما فقط باید اشاره کنیم که بر طبق دیدگاه دیویدسون، یک نظریۀ تفسیر، نظریه ت ، شامل دو مؤلفه است: (1) یک نظریۀ تارسکیمانند از صدق، نظریۀ ص و (2) یک نظریۀ تصمیم.
برهان برای نظریۀ تفسیر شامل حالات عامل در مورد جملات بیانشده است و بیشتر به صورت ویژهای حالت صدق در دسترس است. درست نظیر مورد نظریۀ تصمیم رایج باورها و خواستهای عامل (که بهعنوان امکانها و فواید فهم میشوند) برای تعیین اولویتهای آنها در نظر گرفته می شوند و در مورد نظریه تفسیر باورها، خواست ها و معانی عامل (شرایط صدق که با جملات در پیوند هستند) در نظر گرفته میشوند تا تعیین کنند که آن عاملها چه جملاتی را صادق در نظر میگیرند. با تفسیر ما شما در واقع نظریهای را بسط میدهید که جهانی از باورها، خواستها و معانی را به من نسبت میدهد و این با جملاتی محدود و مقید میشود که شما فکر میکنید ما صادق فرض کردهایم.
[1] . decision theory.
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