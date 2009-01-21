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۲ بهمن ۱۳۸۷، ۹:۱۳

هاشمی عنوان کرد:

توسعه مازندران با 70 درصد اعتبارات تملک دارایی استان امکان پذیر است

ساری - خبرگزاری مهر : معاون عمرانی استانداری مازندران با اشاره به اعتبارات 180 میلیارد تومانی استان از محل تملک و دارایی‌ها گفت: در حالت خوش‌بینانه با در اختیار قرار گرفتن 70 درصد این اعتبارات می‌توان شاهد تحولات خوبی در مازندران بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری گلوگاه در روستای سراجکلا این شهرستان افزود: مازندران با وجود تمام تلاش‌ها به سمت صنعتی شدن ابتدا باید تفکر صنعتی پیدا کند و سپس گام‌های بعدی را بردارد.

هاشمی گفت: نیل به ‌سمت پیشرفت‌های صنعتی بدون اندیشه و تفکر صنعتی خواب و خیالی است که شاید تا سالیان سال با آن زندگی کنیم.

معاون عمرانی استاندار با اشاره به پارامترهای درآمدی از انرژی‌های نفت، گاز و حوزه گردشگری مازندران اظهار داشت: در سالیان گذشته مازندران در این بخش‌ها با وجود منابع و استعدادهای فراوان طبیعی به ‌دلیل عدم زیرساخت‌های مناسب مانند راه‌های مواصلاتی نامناسب نتوانسته است نقش مناسبی در کاهش مشکلات اقتصادی ایفا کند.

وی با اشاره به آمار تخمینی گردش میلیون 20 مسافر در ماه‌های فراغت سال 88 از سراسر کشور در مازندران تصریح کرد: باید متناسب با این رقم شناور وارد شونده که تقریبا هفت برابر جمعیت مازندران را شکل می‌دهد، برنامه‌ریزی شود.

هاشمی با اشاره به مهار آب‌های سطحی به‌ عنوان یکی از گزینه‌های تعریف ‌شده در توسعه استان و مقایسه آن با میانگین کشوری گفت: در حالی که حداقل بارندگی سالانه در مازندران به 850 میلی‌متر می‌رسد سهم مهار این آب‌ها پنج درصد در مقابل میانگین کشوری حدود 40 درصدی است.

کد مطلب 820122

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